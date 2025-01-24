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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

1/24/2025 3:12:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء أمس الخميس، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة طائرة مسيّرة (درون).


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بوساطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة المسيّرة داخل الأراضي الأردنية"، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

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