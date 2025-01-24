الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد حول مطالبة الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.38% إلى 107.6320 نقطة.



ويوم أمس أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة لمنتدى دافوس الاقتصادي، بأنه سيطلب الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة.



وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي 28 و29 من شهر يناير الجاري.

RT