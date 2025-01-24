الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تراجعت العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حول مطالبة الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.38% إلى 107.6320 نقطة.
ويوم أمس أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة لمنتدى دافوس الاقتصادي، بأنه سيطلب الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي 28 و29 من شهر يناير الجاري.
RT
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