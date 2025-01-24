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حماس: إسرائيل فشلت في تحقيق الهدف المركزي من حربها على غزة

1/24/2025 3:12:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق الهدف المركزي له خلال الحرب على قطاع غزة، وهو تهجير السكان.
وقال قاسم في تصريح لقناة "الأقصى": "شعبنا الفلسطيني متجذر في أرضه منذ التاريخ في قطاع غزة والضفة المحتلة".
وأضاف: "صمود الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى بطولات المقاومة حرما الاحتلال من تحقيق النصر في قطاع غزة ".


وأردف: "الاتفاق الذي وقع مع الاحتلال الصهيوني كان نتيجة ثبات الفلسطيني على أرضه ".


وتابع: "لدينا ما يكفي من الأوراق لإجبار الاحتلال على الوصول لكافة مراحل وقف إطلاق النار بالإضافة إلى ضمانات الوسطاء".

RT

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