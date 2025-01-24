حماس: إسرائيل فشلت في تحقيق الهدف المركزي من حربها على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق الهدف المركزي له خلال الحرب على قطاع غزة، وهو تهجير السكان.
وقال قاسم في تصريح لقناة "الأقصى": "شعبنا الفلسطيني متجذر في أرضه منذ التاريخ في قطاع غزة والضفة المحتلة".
وأضاف: "صمود الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى بطولات المقاومة حرما الاحتلال من تحقيق النصر في قطاع غزة ".
وأردف: "الاتفاق الذي وقع مع الاحتلال الصهيوني كان نتيجة ثبات الفلسطيني على أرضه ".
وتابع: "لدينا ما يكفي من الأوراق لإجبار الاحتلال على الوصول لكافة مراحل وقف إطلاق النار بالإضافة إلى ضمانات الوسطاء".
RT
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