توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد "فيتور 2025" في العاصمة الإسبانية مدريد والذي تشارك فيه هيئة تنشيط السياحة حاليا من خلال جناح مميز للأردن، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين هيئة تنشيط السياحة وحكومة إقليم غاليسيا الإسبانية.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، جرى التوقيع في جناح غاليسيا، في معرض فيتور 2025، بعد مؤتمر صحفي عُقد في جناح هيئة تنشيط السياحة، بحضور شخصيات رسمية وإعلامية بارزة.



وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الاتفاقية تهدف إلى توحيد طريق الحجّ المسيحي: "طريق سانتياغو" في إسبانيا و"طريق إيجيريا" في الأردن، احتفاءً بالإرث الثقافي والديني المشترك بين البلدين.



وأشار، إلى أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى إحياء إرث إيجيريا عبر ربط المسارين؛ لتشجيع الزوّار على استكشاف التجارب الروحيّة والثقافيّة الفريدة في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون السياحي من خلال فتح قنوات تواصل بين مشغلي السياحة الأردنيين والإسبان، لتطوير برامج حج دينية متكاملة.



وبين عربيات، أن الاتفاقية تتضمن إبراز التراث المشترك من خلال تسليط الضوء على الإرث المسيحي العريق في الأردن وربطه بالمسار التاريخي لطريق سانتياغو المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إضافة إلى الاعتراف العالمي، حيث تم وضع الأردن وإسبانيا في مقدمة الدول التي تقدم نموذجا عالميا للتعاون في السياحة الثقافية والدينية.



وتخلّل الحدث، عرض فيديو قصير سلّط الضوء على الأهمية الروحية والثقافية لطريق إيجيريا، وكلمات ترحيبية ألقتها الشخصيات المشاركة، التي أكدت أهمية هذه الشراكة في تعزيز الحوار الثقافي والديني.



ودَعت هيئة تنشيط السياحة وحكومة غاليسيا المجتمع الدولي لدعم هذه المبادرة الفريدة، لما لها من دور في تعزيز السياحة الدينية، التي تعد جسراً للتفاهم بين الشعوب.



وتُعتبر إيجيريا، وهي حاجّة إسبانية مسيحية من القرن الرابع، أول امرأة مُستكشفة مسجلة في التاريخ وثّقت رحلة حَجّها إلى الأراضي المقدّسة، بما في ذلك الأردن، وتُعد كتاباتها رابطا ثمينا بين الماضي والحاضر.



وقد زارت إيجيريا مواقع دينية وتاريخية بارزة وقدمت رؤى فريدة حول المواقع المقدسة، مثل جبل نيبو، وموقع معمودية السيد المسيح، ومواقع تاريخية أخرى على طول طريق إيجيريا.

بترا