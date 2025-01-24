(كأس العالم لكرة اليد 2025): مصر تفوز على سلوفينيا (26-25) والبحرين تخسر أمام اليابان (27-31)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 1 (كونا) -- حقق منتخب
مصر لكرة اليد اليوم الجمعة فوزا ثمينا على سلوفينيا بنتيجة (26 - 25) ضمن مواجهات دور المجموعات الرئيسي فيما تعرض منتخب البحرين لخسارة مفاجئة أمام اليابان بنتيجة (27-31) ضمن مواجهات دوري المجموعات للتصنيف (كأس الرئيس) في إطار بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 والمقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.
وعوض منتخب مصر خسارته في المباراة الماضية أمام آيسلندا (24-27) ضمن مواجهات الدور الرئيسي ليحقق فوزا مهما في مشواره للتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على منتخب سلوفينيا (26-25) إذ أنهى المصريون الشوط الأول متقدمين بالنتيجة (16-14) ليكملوا المباراة بالشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة ويحققوا الفوز الأول لهم بهذا الدور.
من جانبه تعرض منتخب البحرين لخسارة مفاجئة أمام اليابان بنتيجة (27-31) في منافسات دور مجموعات التصنيف (كأس الرئيس) ليتوقف رصيد البحرين عند نقطتين فقط من فوز وحيد الأربعاء الماضي أتى أمام منتخب كوبا (39-26) وتبقت له مباراة أخيرة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأحد المقبل لتحديد مشواره في البطولة.(النهاية)
ح م ش / ط أ ب
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