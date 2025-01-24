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(كأس العالم لكرة اليد 2025): مصر تفوز على سلوفينيا (26-25) والبحرين تخسر أمام اليابان (27-31)

1/24/2025 2:32:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 1 (كونا) -- حقق منتخب مصر لكرة اليد اليوم الجمعة فوزا ثمينا على سلوفينيا بنتيجة (26 - 25) ضمن مواجهات دور المجموعات الرئيسي فيما تعرض منتخب البحرين لخسارة مفاجئة أمام اليابان بنتيجة (27-31) ضمن مواجهات دوري المجموعات للتصنيف (كأس الرئيس) في إطار بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 والمقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.
وعوض منتخب مصر خسارته في المباراة الماضية أمام آيسلندا (24-27) ضمن مواجهات الدور الرئيسي ليحقق فوزا مهما في مشواره للتأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على منتخب سلوفينيا (26-25) إذ أنهى المصريون الشوط الأول متقدمين بالنتيجة (16-14) ليكملوا المباراة بالشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة ويحققوا الفوز الأول لهم بهذا الدور.
من جانبه تعرض منتخب البحرين لخسارة مفاجئة أمام اليابان بنتيجة (27-31) في منافسات دور مجموعات التصنيف (كأس الرئيس) ليتوقف رصيد البحرين عند نقطتين فقط من فوز وحيد الأربعاء الماضي أتى أمام منتخب كوبا (39-26) وتبقت له مباراة أخيرة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأحد المقبل لتحديد مشواره في البطولة.(النهاية)

ح م ش / ط أ ب


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