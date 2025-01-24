حركة حماس تعلن استشهاد عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى ومسؤول جهاز الأمن العام فيها سامي عودة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- أعلنت حركة "حماس" رسميا عن استشهاد عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى ومسؤول جهاز الأمن العام فيها سامي عودة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشيع مواطنون ظهر اليوم الجمعة في مدينة غزة عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى، وقائد جهاز الأمن العام التابع للحركة سامي عودة، بمشاركة عناصر الجهاز العسكري "كتائب القسام".
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 3 تشرين الأول 2024، اغتيال ثلاثة من قادة حركة حماس، من بينهم روحي مشتهى وسامي عودة في غارة جوية نفذها "قبل 3 أشهر" في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان حينها: "إن روحي مشتهى كان يعتبر عمليًا رئيس سلطة (حكومة) حماس بقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن سامي عودة هو رئيس جهاز الأمن العام لحماس.
وكان شقيق القيادي روحي مشتهى أعلن عن استشهاده بشكل رسمي في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي، في وقت سابق، قبل سريان إتفاق وقف غطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.
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