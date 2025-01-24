حركة حماس تعلن استشهاد عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى ومسؤول جهاز الأمن العام فيها سامي عودة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- أعلنت حركة "حماس" رسميا عن استشهاد عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى ومسؤول جهاز الأمن العام فيها سامي عودة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشيع مواطنون ظهر اليوم الجمعة في مدينة غزة عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى، وقائد جهاز الأمن العام التابع للحركة سامي عودة، بمشاركة عناصر الجهاز العسكري "كتائب القسام".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 3 تشرين الأول 2024، اغتيال ثلاثة من قادة حركة حماس، من بينهم روحي مشتهى وسامي عودة في غارة جوية نفذها "قبل 3 أشهر" في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان حينها: "إن روحي مشتهى كان يعتبر عمليًا رئيس سلطة (حكومة) حماس بقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن سامي عودة هو رئيس جهاز الأمن العام لحماس.

وكان شقيق القيادي روحي مشتهى أعلن عن استشهاده بشكل رسمي في قطاع غزة إثر قصف إسرائيلي، في وقت سابق، قبل سريان إتفاق وقف غطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.