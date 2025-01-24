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اسرائيل: اتفاق وقف النار يتضمن انسحاب تدريجي من جنوب لبنان حال نفذت الحكومة اللبنانية دورها

1/24/2025 9:05:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تعليقه على مطالبات دولية بانسحاب الجيش الاسرائيل بشكل كامل من ابنان انه و وفقًا لصيغة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، من المقرر أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي خلال 60 يومًا.

واضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو ان صياغة هذا البند جاء بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يومًا.

وشدد البيان ان عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني.

وبحسب البيان و نظرًا لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

واكد البيان ان إسرائيل لن تخاطر بسلامة المستوطنات والمواطنين في الشمال وستصر على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية.

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