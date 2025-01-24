اسرائيل: اتفاق وقف النار يتضمن انسحاب تدريجي من جنوب لبنان حال نفذت الحكومة اللبنانية دورها

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
في تعليقه على مطالبات دولية بانسحاب الجيش الاسرائيل بشكل كامل من ابنان انه و وفقًا لصيغة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، من المقرر أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي خلال 60 يومًا.
واضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو ان صياغة هذا البند جاء بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يومًا.
وشدد البيان ان عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني.
وبحسب البيان و نظرًا لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
واكد البيان ان إسرائيل لن تخاطر بسلامة المستوطنات والمواطنين في الشمال وستصر على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية.
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