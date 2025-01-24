الجنيه الإسترليني يصعد فوق حاجز الـ1.24 دولار

ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.79 بالمئة، ليصل إلى 1.2413 دولار، فيما تراجع بنسبة 0.09 بالمئة، مقابل اليورو ليبلغ 1.1840 يورو.

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