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الجنيه الإسترليني يصعد فوق حاجز الـ1.24 دولار

1/24/2025 9:05:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي، متجاوزاً حاجز الـ 1.24دولار.


ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.79 بالمئة، ليصل إلى 1.2413 دولار، فيما تراجع بنسبة 0.09 بالمئة، مقابل اليورو ليبلغ 1.1840 يورو.

بترا

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