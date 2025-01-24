الجنيه الإسترليني يصعد فوق حاجز الـ1.24 دولار

الجنيه الإسترليني يصعد فوق حاجز الـ1.24 دولار
التاريخ
1/24/2025 9:05:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي، متجاوزاً حاجز الـ 1.24دولار.
ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.79 بالمئة، ليصل إلى 1.2413 دولار، فيما تراجع بنسبة 0.09 بالمئة، مقابل اليورو ليبلغ 1.1840 يورو.
بترا
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