المرحلة الثانية تبدأ السبت.. وهذا ما ينتظر غزة في اليوم السابع لوقف إطلاق النار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد قطاع غزة للفصل الثاني من أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.



وبحسب الاتفاق، فإن هذا الفصل يبدأ في اليوم السابع من التنفيذ (الموافق غدا السبت)، وفيه تطلق حماس سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين المكونة من 4 أسيرات مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.



تبادل الأسرى



واليوم الجمعة من المقرر أن تسلّم حماس أسماء الأسيرات الأربع إلى إسرائيل، لتسلم الأخيرة بدورها أسماء الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، وفق ما قاله مصدر من الحركة لوكالة الأناضول.



وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "في وقت لاحق الجمعة سيتم تسليم الأسماء من الجانبين، والسبت سيكون التنفيذ".



وفي العادة لا تعلن حماس مسبقا عن زمن تسليم الأسرى الإسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها تسلمهم للجانب الإسرائيلي، وذلك لأسباب أمنية، لكن من المرجح -وفق المصدر- أن تتم عملية التسليم بعد عصر غد السبت.



وأول أمس الأربعاء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الأسيرات الأربع اللواتي تعتزم حماس تسليمهن لإسرائيل هن 3 مجندات ومدنية.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تتسلم إسرائيل يوم السبت أيضا القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، وسط تقديرات بوجود 25 على الأقل من بينهم على قيد الحياة.



وليلة 19-20 يناير/كانون الثاني الجاري، أفرجت إسرائيل عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين كلهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، مقابل إطلاق حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.



وجاء هذا التبادل ضمن مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، على أن يستمر 42 يوما، يتم خلاله التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وقال المصدر إنه من المقرر غدا السبت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية، موضحا أن بعضهم من المحكومين بالمؤبدات.



وأضاف أنه مقابل كل أسيرة إسرائيلية مدنية يتم إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من فئة النساء والأطفال.



ومقابل كل مجندة إسرائيلية يتم الإفراج عن 50 أسيرا فلسطينيا، بينهم 30 من المحكومين بالمؤبدات، و20 من ذوي الأحكام العالية.



وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم عبر الجهات الرسمية (مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس) في وقت لاحق اليوم الجمعة.



وصباح الجمعة، غادر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس الضفة الغربية متوجها إلى القاهرة لاستقبال الأسرى المتوقع أن تفرج عنهم إسرائيل السبت وتبعدهم إلى الخارج، وهذا يؤكد أنه سيجري إطلاق سراح مجندات إسرائيليات.

الانسحاب من شارع الرشيد والعودة للشمال



فور تسليم الأسرى، ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غرب محور نتساريم (وسط القطاع)، أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين (شرق المحور).

ووفق مسودة الاتفاق، يفكك الجيش مواقعه ومنشآته العسكرية بمنطقة محور نتساريم في عملية قد تستمر لساعات.



وإثر ذلك، يسمح للفلسطينيين بحرية التنقل بين شمال القطاع وجنوبه بعد الانتهاء من الانسحاب الكامل من المنطقة، وفق ما أكده المصدر في حماس.



وقال المصدر إنه يسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكناهم دون حملهم أي نوع من السلاح، مبينا أنه يجري منذ اليوم الأول السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود عبر شارع الرشيد أيضا.



وتصل المساعدات إلى قطاع غزة عبر 3 منافذ، وهي كرم أبو سالم حيث تتجه الشاحنات الواصلة للمناطق الواقعة جنوب محور نتساريم، ومعبرا إيريز (بيت حانون) وزيكيم حيث تخصص الشاحنات الواصلة للمناطق الواقعة شمال المحور.



وأشار المصدر إلى أنه نظرا للانسحاب الإسرائيلي من المنطقة في ساعات متأخرة من مساء السبت، فإن العودة بالزخم الكبير للنازحين من الجنوب للشمال ستكون صباح الأحد.

تعليمات العودة



أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أمس الخميس تعليمات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسط إلى غزة والشمال.



وقال المكتب الحكومي في بيان "يُسمح للمواطنين الفلسطينيين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد البحر (مشيا على الأقدام فقط وليس بالمركبات والسيارات) من صباح يوم الأحد الموافق 26 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف "يُسمح للمواطنين الفلسطينيين بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من خلال مفترق الشهداء (نتساريم) عبر شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط وليس مشيا على الأقدام) من صباح الأحد" الموافق 26 يناير/كانون الثاني الجاري.



من جهته، لفت المصدر في حماس إلى أن الانتقال عبر شارع الرشيد سيكون للأفراد وبالاتجاهين منذ السبت، لكن عبر صلاح الدين سيكون باتجاه واحد من الجنوب للشمال للمركبات فقط.



وأوضح المكتب الحكومي أن المركبات بجميع أصنافها ستخضع لتفتيش عبر جهاز إشعاعي بتقنية "إكس-راي" (X-RAY).



وأفاد المصدر من حركة حماس بأن عملية التفتيش ستكون بواسطة لجنة مصرية قطرية، حيث يتم تقسيم الشارع إلى 4 مسالك.



معبر رفح



وبحسب المصدر من حماس، سيُفتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر لمغادرة الجرحى يوم الأحد الموافق 2 فبراير/شباط القادم (اليوم الـ15 من وقف إطلاق النار).



والأربعاء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن تل أبيب تجري محادثات مع المصريين بشأن تشغيل معبر رفح بدءا من اليوم الـ14 لوقف إطلاق النار بعد الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى.



ويصادف اليوم الـ14 من وقف إطلاق النار يوم السبت، وهو يوم إجازة أسبوعي لا يعمل به المعبر.



وبحسب الخطة، سيتمركز على المعبر 12 عاملا فلسطينيا ليسوا من حماس، وسيقوم جهاز الشاباك الإسرائيلي بالموافقة على دخولهم مسبقا، على أن يكون المعبر مفتوحا لحركة الأشخاص فقط، وفق المصدر ذاته.



وقالت الصحيفة إن إسرائيل ستسمح لمئات من سكان غزة بالتوجه لتلقي العلاج في مصر بشرط موافقة إسرائيل ومصر مسبقا على القوائم لضمان عدم وجود قيادات كبيرة من حماس ضمنهم.



وردا على تقارير إعلامية عربية تحدثت عن أن السلطة الفلسطينية ستعود إلى إدارة معبر رفح -الذي استولت إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه منتصف العام الماضي-، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء ذلك.

وزعم مكتب نتنياهو أنه بموجب اتفاق غزة، فإن الجيش الإسرائيلي يحاصر المعبر ولا يجوز لأحد المرور عبره دون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش والشاباك.



وبحسب مسودة الاتفاق، فإن معبر رفح سيكون جاهزا لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع الأسيرات لدى حركة حماس المدنيات والمجندات على السواء.

الجزيرة