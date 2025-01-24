الدورة الافتتاحية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف تشهد حضوراً قوياً يعكس مسار نمو القطاع

Strong Attendance at Inaugural Gulf Print & Pack in Riyadh Highlights Growth Trajectory

Konica Minolta covered three segments of Digital Production Print at Gulf Print and Pack 2025

Debut of Gulf Print & Pack in Saudi Arabia's capital is a resounding success, bringing together more than 5,000 industry professionals

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 24, 2025 /EINPresswire / -- شهدت الدورة الافتتاحية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف، الفعالية التجارية الرائدة في مجال الطباعة والتغليف على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي انعقدت مؤخراً في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، مشاركة أكثر من 5,052 زائراً من 54 دولة، في خطوة هامة تشكل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطباعة والتغليف في المملكة.وشارك في المعرض أكثر من 150 جهة عارضة من كبار المتخصصين في القطاع، يمثلون عدداً من الدول منها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومصر، والكويت، وقطر، والصين، والبحرين، والأردن، والهند، وألمانيا.ويشكل معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 المُقام في الرياض منصة متخصصة لعرض آخر المستجدات في مجال تقنيات الطباعة والتغليف. وشهد المعرض استعراض مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، بدءاً من الطابعات الرقمية عالية السرعة، مروراً بحلول التغليف المتطورة، ووصولاً إلى الأدوات التي تُسهل سير العمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ليقدم المعرض بذلك لمحة شاملة عن التوجهات المستقبلية لهذا القطاع. وحضر هذه الفعالية نخبة من أبرز الشركات العاملة في القطاع، من بينها شركات كونيكا مينولتا، وبوبست، وريكو، وإن ديجيتيك، وكانون، وفوجي فيلم، حيث أكدوا خلال مشاركتهم التزامهم تجاه السوق السعودية وقطاع الطباعة والتغليف الذي يشهد نمواً متزايداً في المنطقة.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "حظيت الدورة الأولى من معرض الخليج للطباعة والتغليف، الذي استضافته المملكة، بإشادة واسعة النطاق وردود فعل إيجابية كبيرة. وتعكس المشاركة الواسعة من كبرى شركات القطاع الإمكانات الكبيرة الواعدة والثقة المتنامية في قطاع الطباعة والتغليف في المملكة. ويسرنا رؤية مؤشرات واعدة على نجاح هذه المنصة في المملكة، حيث تتيح للعلامات التجارية الكبرى فرصة عرض أحدث التقنيات، وتوطيد علاقات قيّمة، والإسهام في دفع عجلة تطور القطاع".كما استعرضت ريكو أبرز ابتكاراتها وتقنياتها، بما فيها أحدث التحسينات في مجال الأتمتة، حيث سلّطت الضوء على دورها في تعزيز كفاءة الأعمال والحد من التكلفة الإجمالية للملكية. وشمل عرض ريكو مجموعة من أنظمة الطباعة الرقمية، بما فيها طابعة برو 8400 الرقمية أحادية اللون، وطابعة برو سي 7500 الرقمية الملونة، وطابعة برو سي 9500 الرقمية الملونة، وطابعة برو سي 5300 الرقمية الملونة، بالإضافة إلى جهاز ريكو لضبط الألوان تلقائياً، مما يعكس خبراتها الواسعة في العديد من المجالات، بما في ذلك التغليف الفاخر.وتعاونت شركة الخريّف لحلول الطباعة، التي تتخذ من المملكة مقراً لها، مع شركة إم تيكس إن إس لتسليط الضوء على مجموعة من أحدث حلول الطباعة الرقمية، بما يشمل آلات مثل إن إس مالتي 1300، وإن إس مالتي 80، وإن إس أكوافليكس إس. كما أثرت الخريّف القطاعات السعودية بمجموعة من التقنيات المتقدمة والمستدامة، مما يعزز قدرة الشركات على تحقيق الدقة والكفاءة والحلول المبتكرة في مجالات التغليف المرن والصلب، والطباعة التجارية والملصقات.وبدوره، قال أحمد سامي الطنطاوي، المدير الأول لقسم المبيعات في شركة الخريّف: "أتاحت لنا هذه الفعالية الرائدة فرصة مميزة لعرض أحدث تقنياتنا التي تسهم في تلبية متطلبات القطاع في المنطقة".أما شركة كونيكا مينولتا، فقد أسهمت في تلبية احتياجات ثلاثة جوانب من مجال الطباعة الإنتاجية الرقمية في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025، وذلك من خلال عرض أحدث الطابعات مثل أكوريو بريس سي 14000 وأكوريو بريس سي 7100 وأكوريو بريس سي 4080. كما عرضت أحدث ابتكاراتها في مجال التزيين الرقمي، وهي طابعة أكوريو شاين 3600، وتقنية سبوت يو في الرقمية مع نظام الطباعة الحرارية أحادي الخط للطباعات الزخرفية.وشاركت في المعرض أيضاً شركة فوجي فيلم بوصفها إحدى الجهات العارضة الرئيسية، حيث أطلقت طابعتين جديدتين من الحجم المتوسط، إلى جانب طرحها للنسخة المطورة من طابعة ريفوريا إس سي 285 التي توفر خياراً لونياً خامساً. كما كشفت عن طابعة إي سي 2100 متوسطة الحجم والمميزة بمنصة وتقنية جديدة كلياً، مما يوفر للعملاء مزايا تقنية كبيرة للعملاء.وشهد المعرض أيضاً عرض شركة كانون، الراعي الرئيسي للفعالية، مجموعة من حلول الطباعة الرقمية المتطورة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030؛ في حين شملت الإعلانات الرئيسية سلسلة أريزونا للوسائط الصلبة، وسلسلة كولورادو إم للإنتاج عالي الحجم من اللفائف، وطابعة في بي 6330 تايتان للطباعة عالية الجودة للكتب.

Nour Ibrahim

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