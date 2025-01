الدورة الافتتاحية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف تشهد حضوراً قوياً يعكس مسار نمو القطاع

Strong Attendance at Inaugural Gulf Print & Pack in Riyadh Highlights Growth Trajectory

Konica Minolta covered three segments of Digital Production Print at Gulf Print and Pack 2025

Debut of Gulf Print & Pack in Saudi Arabia's capital is a resounding success, bringing together more than 5,000 industry professionals

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 24, 2025 /EINPresswire / -- شهدت الدورة الافتتاحية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف، الفعالية التجارية الرائدة في مجال الطباعة والتغليف على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي انعقدت مؤخراً في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، مشاركة أكثر من 5,052 زائراً من 54 دولة، في خطوة هامة تشكل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطباعة والتغليف في المملكة.وشارك في المعرض أكثر من 150 جهة عارضة من كبار المتخصصين في القطاع، يمثلون عدداً من الدول منها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومصر، والكويت، وقطر، والصين، والبحرين، والأردن، والهند، وألمانيا.ويشكل معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 المُقام في الرياض منصة متخصصة لعرض آخر المستجدات في مجال تقنيات الطباعة والتغليف. وشهد المعرض استعراض مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، بدءاً من الطابعات الرقمية عالية السرعة، مروراً بحلول التغليف المتطورة، ووصولاً إلى الأدوات التي تُسهل سير العمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ليقدم المعرض بذلك لمحة شاملة عن التوجهات المستقبلية لهذا القطاع. وحضر هذه الفعالية نخبة من أبرز الشركات العاملة في القطاع، من بينها شركات كونيكا مينولتا، وبوبست، وريكو، وإن ديجيتيك، وكانون، وفوجي فيلم، حيث أكدوا خلال مشاركتهم التزامهم تجاه السوق السعودية وقطاع الطباعة والتغليف الذي يشهد نمواً متزايداً في المنطقة.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "حظيت الدورة الأولى من معرض الخليج للطباعة والتغليف، الذي استضافته المملكة، بإشادة واسعة النطاق وردود فعل إيجابية كبيرة. وتعكس المشاركة الواسعة من كبرى شركات القطاع الإمكانات الكبيرة الواعدة والثقة المتنامية في قطاع الطباعة والتغليف في المملكة. ويسرنا رؤية مؤشرات واعدة على نجاح هذه المنصة في المملكة، حيث تتيح للعلامات التجارية الكبرى فرصة عرض أحدث التقنيات، وتوطيد علاقات قيّمة، والإسهام في دفع عجلة تطور القطاع".كما استعرضت ريكو أبرز ابتكاراتها وتقنياتها، بما فيها أحدث التحسينات في مجال الأتمتة، حيث سلّطت الضوء على دورها في تعزيز كفاءة الأعمال والحد من التكلفة الإجمالية للملكية. وشمل عرض ريكو مجموعة من أنظمة الطباعة الرقمية، بما فيها طابعة برو 8400 الرقمية أحادية اللون، وطابعة برو سي 7500 الرقمية الملونة، وطابعة برو سي 9500 الرقمية الملونة، وطابعة برو سي 5300 الرقمية الملونة، بالإضافة إلى جهاز ريكو لضبط الألوان تلقائياً، مما يعكس خبراتها الواسعة في العديد من المجالات، بما في ذلك التغليف الفاخر.وتعاونت شركة الخريّف لحلول الطباعة، التي تتخذ من المملكة مقراً لها، مع شركة إم تيكس إن إس لتسليط الضوء على مجموعة من أحدث حلول الطباعة الرقمية، بما يشمل آلات مثل إن إس مالتي 1300، وإن إس مالتي 80، وإن إس أكوافليكس إس. كما أثرت الخريّف القطاعات السعودية بمجموعة من التقنيات المتقدمة والمستدامة، مما يعزز قدرة الشركات على تحقيق الدقة والكفاءة والحلول المبتكرة في مجالات التغليف المرن والصلب، والطباعة التجارية والملصقات.وبدوره، قال أحمد سامي الطنطاوي، المدير الأول لقسم المبيعات في شركة الخريّف: "أتاحت لنا هذه الفعالية الرائدة فرصة مميزة لعرض أحدث تقنياتنا التي تسهم في تلبية متطلبات القطاع في المنطقة".أما شركة كونيكا مينولتا، فقد أسهمت في تلبية احتياجات ثلاثة جوانب من مجال الطباعة الإنتاجية الرقمية في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025، وذلك من خلال عرض أحدث الطابعات مثل أكوريو بريس سي 14000 وأكوريو بريس سي 7100 وأكوريو بريس سي 4080. كما عرضت أحدث ابتكاراتها في مجال التزيين الرقمي، وهي طابعة أكوريو شاين 3600، وتقنية سبوت يو في الرقمية مع نظام الطباعة الحرارية أحادي الخط للطباعات الزخرفية.وشاركت في المعرض أيضاً شركة فوجي فيلم بوصفها إحدى الجهات العارضة الرئيسية، حيث أطلقت طابعتين جديدتين من الحجم المتوسط، إلى جانب طرحها للنسخة المطورة من طابعة ريفوريا إس سي 285 التي توفر خياراً لونياً خامساً. كما كشفت عن طابعة إي سي 2100 متوسطة الحجم والمميزة بمنصة وتقنية جديدة كلياً، مما يوفر للعملاء مزايا تقنية كبيرة للعملاء.وشهد المعرض أيضاً عرض شركة كانون، الراعي الرئيسي للفعالية، مجموعة من حلول الطباعة الرقمية المتطورة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030؛ في حين شملت الإعلانات الرئيسية سلسلة أريزونا للوسائط الصلبة، وسلسلة كولورادو إم للإنتاج عالي الحجم من اللفائف، وطابعة في بي 6330 تايتان للطباعة عالية الجودة للكتب.

Nour Ibrahim

MCS Action FZ LLC

+971 544250187

email us here

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.