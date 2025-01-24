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الاحتلال يمهل سكان مخيم جنين حتى الساعة الثانية ظهرا لإخلائه

1/24/2025 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل مدينة جنين ومخيمها، في وقت تواصل عدوانها على المدينة والمخيم لليوم الرابع على التوالي.
وأضاف السعدي في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال أمهلت سكان مخيم جنين حتى الساعة 2 ظهرا لإخلائه، وسط انقطاع الماء والكهرباء، وعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المخيم بعد تدمير جميع الطرق المؤدية إليه.
وأشار إلى أن آلاف الأسر غادرت المخيم، الذي يتعرض لعملية نزوح قسري، حيث بدأت بعض آليات الاحتلال الكبيرة بالدخول إلى أزقة المخيم وهدم المنازل.
وأكد السعدي أن مخيم جنين يتعرض لحملة "بشعة جدا وجريمة قادمة"، واصفا المشهد بأنه شبيه بما حدث في غزة.
ووصف السعدي مدينة جنين بأنها أصبحت "مدينة أشباح وساحة حرب"، بعد إفراغها من المارة.
وأوضح أن الأعمال العسكرية امتدت إلى خارج مدينة جنين ومخيمها، نحو قباطية وبرقين وبلدة اليامون، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.
وكالات


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