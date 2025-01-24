الولايات المتحدة و(ناتو) يؤكدان أهمية إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 1 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية الامريكي ماركو روبيو وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روتي أهمية إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في فبراير عام 2022.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي
مساء أمس الخميس إن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين تم خلالها إطلاع المسؤول الأوروبي على أولويات السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بروس أن الجانبين ناقشا أهمية وجود "حلفاء دفاعيين قادرين على تقاسم الأعباء الحقيقية" وسط التحديات الإقليمية والدولية فيما أكد الوزير الأمريكي ضرورة العمل على إنهاء الحرب الروسية - الأمريكية والحاجة إلى حل سلمي بين الطرفين.
وذكر أن الجانبين شددا على "الارتباط الوثيق" بين منطقتي اليورو الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ والحاجة إلى مزيد من التعاون والتفاهم المشترك.
ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض عقوبات مشددة على روسيا "إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا" وتبرم صفقة تضع حدا للحرب الطاحنة التي استمرت نحو ثلاث سنوات. (النهاية)
أ م م / م ج ب
MENAFN24012025000071011013ID1109125342
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