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الولايات المتحدة و(ناتو) يؤكدان أهمية إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

1/24/2025 4:24:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روتي أهمية إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في فبراير عام 2022.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريح صحفي مساء أمس الخميس إن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين تم خلالها إطلاع المسؤول الأوروبي على أولويات السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بروس أن الجانبين ناقشا أهمية وجود "حلفاء دفاعيين قادرين على تقاسم الأعباء الحقيقية" وسط التحديات الإقليمية والدولية فيما أكد الوزير الأمريكي ضرورة العمل على إنهاء الحرب الروسية - الأمريكية والحاجة إلى حل سلمي بين الطرفين.
وذكر أن الجانبين شددا على "الارتباط الوثيق" بين منطقتي اليورو الأطلسية والمحيطين الهندي والهادئ والحاجة إلى مزيد من التعاون والتفاهم المشترك.
ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض عقوبات مشددة على روسيا "إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا" وتبرم صفقة تضع حدا للحرب الطاحنة التي استمرت نحو ثلاث سنوات. (النهاية)

أ م م / م ج ب


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