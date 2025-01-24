استمرار الأجواء الباردة في أغلب المناطق الجمعة وعدم استقرار جوي الأحد

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة في ساعات ما بعد العصر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة لفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.



وتبقى الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات المساء أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول مع ساعات الليل إلى شمالية غربية.



ويوم الاثنين، تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 11 - 6، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 15 - 6، وفي الأغوار الشمالية 20 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 13، وفي البحر الميت 21 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 11 درجة مئوية.