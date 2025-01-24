أعلنت شركة .Venture Global, Inc عن تسعير طرحها العام الأولي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة .Venture Global, Inc (يشار إليها هنا باسم "Venture Global") عن تسعير طرحها العام الأولي لـ 70 من أسهمها العادية من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي ("الأسهم العادية من الفئة أ") بسعر طرح عام يبلغ 25.00 دولار أمريكي للسهم. وفيما يتصل بالطرح، منحت شركة Venture Global للمكتتبين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 10,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من الفئة (أ). من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الفئة أ العادية في بورصة نيويورك في 24 يناير 2025 تحت الرمز "VG".

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 27 يناير 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

يعمل كل من Goldman Sachs & Co. LLC وJ.P. Morgan (كل منها مُدرج أبجديًا) وBofA Securities كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة الاكتتاب. تتولى كل من ING وRBC Capital Markets وScotiabank وMizuho وSantander وSMBC Nikko وMUFG وBBVA وLoop Capital Markets وNatixis وDeutsche Bank Securities وWells Fargo Securities وTruist Securities مهام مديري الاكتتاب المشتركين في الطرح. تتولى كل من National Bank of Canada Financial Markets وRaymond James وRegions Securities LLC وGuggenheim Securities وTuohy Brothers مهام المديرين المشاركين في الطرح.

تم تقديم بيان التسجيل على النموذج S-1 المتعلق بالعرض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة وتم إعلانه ساري المفعول في 23 يناير 2025. ولا يتم الاكتتاب إلا من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على . أو يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية، عند توفرها، من Goldman Sachs & Co. LLC، Attention: إدارة نشرة الإصدار، 200 West Street, New York, NY 10282، عبر الهاتف على 866-471-2526 أو عبر البريد الإلكتروني على ... ; J.P. Morgan Securities LLC, عن طريق Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 أو عبر البريد الإلكتروني على ... و... ; or BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, إلى: إدارة نشرة الإصدار، عن طريق الهاتف على الرقم 800-294-1322 أو عن طريق البريد الإلكتروني على ... .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية. سيتم تقديم أي عروض أو طلبات أو عروض للشراء، أو أي مبيعات للأوراق المالية وفقًا لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، أو وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية قضائية أخرى.

حول Venture Global

شركة Venture Global هي شركة طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة توفر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المستخرج من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية. تشمل أعمال Venture Global أصولًا عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة التغويز. بدأت منشأة Calcasieu Pass الأولى لشركة Venture Global في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022. حققت منشأة الشركة الثانية، Plaquemines LNG، أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في ديسمبر 2024. تقوم الشركة حاليًا ببناء وتطوير أكثر من 100 مليون طن سنويًا من سعة الإنتاج الاسمية لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. تعمل Venture Global على تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في كل من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية معرضة للمخاطر والشكوك. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية أو المتعلقة بالحقائق الحالية أو الظروف الحالية المدرجة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية. تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالعرض وخطط Venture Global وأهدافها واستراتيجياتها وأحداثها المستقبلية أو أدائها ونفقات رأس المال واحتياجات التمويل والقدرة على تمويل العمليات والجداول الزمنية لتطوير وبناء مشاريعها وبدء التشغيل في مشاريعها والنوايا المتعلقة بالاستحواذات والقوة والضعف التنافسية واستراتيجية العمل؛ وغيرها من المعلومات التي ليست معلومات تاريخية. كلمات مثل "قد" أو "سوف" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نقدر" أو "نظن" أو "نعتقد" أو "يجب" أو "نتنبأ" أو "مشروع" أو "هدف" أو "خطة" أو "هدف" أو مصطلحات ذات معنى مماثل تهدف بشكل عام إلى تحديد البيانات التطلعية. يمكن اعتبار أية بيانات واردة هنا والتي لا تمثل حقائق تاريخية بمثابة بيانات تطلعية.

يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على أي من هذه البيانات التطلعية. جميع هذه البيانات التطلعية تسري فقط اعتبارًا من تاريخه. لا تتعهد Venture Global بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي أو لتعكس النتائج الفعلية، ما لم ينص القانون على ذلك.

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