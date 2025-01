أعلنت شركة .Venture Global, Inc عن تسعير طرحها العام الأولي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة .Venture Global, Inc (يشار إليها هنا باسم "Venture Global") عن تسعير طرحها العام الأولي لـ 70 من أسهمها العادية من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي ("الأسهم العادية من الفئة أ") بسعر طرح عام يبلغ 25.00 دولار أمريكي للسهم. وفيما يتصل بالطرح، منحت شركة Venture Global للمكتتبين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 10,500,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من الفئة (أ). من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الفئة أ العادية في بورصة نيويورك في 24 يناير 2025 تحت الرمز "VG".

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 27 يناير 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

يعمل كل من Goldman Sachs & Co. LLC وJ.P. Morgan (كل منها مُدرج أبجديًا) وBofA Securities كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة الاكتتاب. تتولى كل من ING وRBC Capital Markets وScotiabank وMizuho وSantander وSMBC Nikko وMUFG وBBVA وLoop Capital Markets وNatixis وDeutsche Bank Securities وWells Fargo Securities وTruist Securities مهام مديري الاكتتاب المشتركين في الطرح. تتولى كل من National Bank of Canada Financial Markets وRaymond James وRegions Securities LLC وGuggenheim Securities وTuohy Brothers مهام المديرين المشاركين في الطرح.

تم تقديم بيان التسجيل على النموذج S-1 المتعلق بالعرض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة وتم إعلانه ساري المفعول في 23 يناير 2025. ولا يتم الاكتتاب إلا من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على . أو يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية، عند توفرها، من Goldman Sachs & Co. LLC، Attention: إدارة نشرة الإصدار، 200 West Street, New York, NY 10282، عبر الهاتف على 866-471-2526 أو عبر البريد الإلكتروني على ... ; J.P. Morgan Securities LLC, عن طريق Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 أو عبر البريد الإلكتروني على ... و... ; or BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, إلى: إدارة نشرة الإصدار، عن طريق الهاتف على الرقم 800-294-1322 أو عن طريق البريد الإلكتروني على ... .

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماس عرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية. سيتم تقديم أي عروض أو طلبات أو عروض للشراء، أو أي مبيعات للأوراق المالية وفقًا لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل، أو وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية قضائية أخرى.

حول Venture Global

شركة Venture Global هي شركة طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة توفر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المستخرج من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية. تشمل أعمال Venture Global أصولًا عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة التغويز. بدأت منشأة Calcasieu Pass الأولى لشركة Venture Global في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في يناير 2022. حققت منشأة الشركة الثانية، Plaquemines LNG، أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في ديسمبر 2024. تقوم الشركة حاليًا ببناء وتطوير أكثر من 100 مليون طن سنويًا من سعة الإنتاج الاسمية لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. تعمل Venture Global على تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في كل من منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية معرضة للمخاطر والشكوك. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية أو المتعلقة بالحقائق الحالية أو الظروف الحالية المدرجة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية. تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بالعرض وخطط Venture Global وأهدافها واستراتيجياتها وأحداثها المستقبلية أو أدائها ونفقات رأس المال واحتياجات التمويل والقدرة على تمويل العمليات والجداول الزمنية لتطوير وبناء مشاريعها وبدء التشغيل في مشاريعها والنوايا المتعلقة بالاستحواذات والقوة والضعف التنافسية واستراتيجية العمل؛ وغيرها من المعلومات التي ليست معلومات تاريخية. كلمات مثل "قد" أو "سوف" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نقدر" أو "نظن" أو "نعتقد" أو "يجب" أو "نتنبأ" أو "مشروع" أو "هدف" أو "خطة" أو "هدف" أو مصطلحات ذات معنى مماثل تهدف بشكل عام إلى تحديد البيانات التطلعية. يمكن اعتبار أية بيانات واردة هنا والتي لا تمثل حقائق تاريخية بمثابة بيانات تطلعية.

يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على أي من هذه البيانات التطلعية. جميع هذه البيانات التطلعية تسري فقط اعتبارًا من تاريخه. لا تتعهد Venture Global بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي أو لتعكس النتائج الفعلية، ما لم ينص القانون على ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.