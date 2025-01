إكس أس دوت كوم تعلن إطلاق برنامج (XS VIP) لتكريم العملاء المميزين الأكثر ولاءً ونشاطًا

UNITED ARAB EMIRATES, January 24, 2025 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن إطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، المصمم لمكافأة وتمكين المتداولين الأكثر ولاءً ونشاطًا بامتيازات وفوائد فريدة.يمثل برنامج العملاء المميزين (XS VIP) علامة فارقة مهمة في التزام "إكس أس دوت كوم" (XS ) بتقديم قيمة استثنائية لعملائها. ويقدم برنامج الولاء متعدد المستويات مزايا حصرية متزايدة للمتداولين، وبالتالي يضمن حصول المتداولين على شروط تداول متميزة وتجربة تداول فريدة تضع معايير جديدة في مجال التداول عبر الانترنت.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، السيد محمد ابراهيم: نحن متحمسون لإطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، لمكافأة المتداولين الأكثر ولاءً ونشاطًا لدينا.وأضاف: هذه المبادرة هي أكثر من مجرد برنامج ولاء، إنها طريقتنا لضمان أن يشعر المتداولون الأكثر ولاءً ونشاطًا لدينا بالتقدير والدعم في كل خطوة من رحلتهم معنا.وتابع: ان برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، يجسد التزامنا بتقديم تجربة تداول من الطراز العالمي تشمل امتيازات حصرية مميزة وفريدة.وبتألف برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP) لدى "إكس أس دوت كوم" (XS)، من خمسة مستويات، تتراوح من 3 نجوم إلى 7 نجوم، مع إمكانية التأهل الى المستويات الأعلى بناءً على قيمة الايداعات وحجم التداول.تتضمن مزايا البرنامج: دعم فني مميز للعملاء، تحليلات التداول المتطورة بالذكاء الاصطناعي، ومديري الحسابات المخصصين، والمواد التعليمية الحصرية، والمزيد.ويستمتع أعضاء البرنامج أيضا بأبحاث مخصصة، وشروط تداول مميزة متقدمة، وتجارب لا تُنسى مثل الرحلات السنوية والاجتماعات الشخصية مع أعضاء الإدارة العليا في "إكس أس دوت كوم".ويعكس إطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، الجهود المستمرة التي يبذلها الوسيط العالمي الحاصل على جوائز متعددة، للابتكار ورفع مستوى قطاع الخدمات المالية.ومن خلال اطلاق هذا البرنامج، تعزز "إكس أس دوت كوم" سمعتها كوسيط عالمي رائد، حيث توفر للمتداولين في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة والتكنولوجيا المتطورة والدعم الذي لا مثيل له.وكجزء من مهمته لتمكين المتداولين والمستثمرين على مستوى العالم، يعيد الوسيط العالمي متعدد التراخيص، تعريف ما يعنيه أن تكون شريكًا موثوقًا به في التعامل مع تعقيدات الأسواق المالية العالمية.ومع إطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، تواصل "إكس أس دوت كوم" وضع معايير للتميز في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

