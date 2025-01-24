إكس أس دوت كوم تعلن إطلاق برنامج (XS VIP) لتكريم العملاء المميزين الأكثر ولاءً ونشاطًا

UNITED ARAB EMIRATES, January 24, 2025 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن إطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، المصمم لمكافأة وتمكين المتداولين الأكثر ولاءً ونشاطًا بامتيازات وفوائد فريدة.يمثل برنامج العملاء المميزين (XS VIP) علامة فارقة مهمة في التزام "إكس أس دوت كوم" (XS ) بتقديم قيمة استثنائية لعملائها. ويقدم برنامج الولاء متعدد المستويات مزايا حصرية متزايدة للمتداولين، وبالتالي يضمن حصول المتداولين على شروط تداول متميزة وتجربة تداول فريدة تضع معايير جديدة في مجال التداول عبر الانترنت.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، السيد محمد ابراهيم: نحن متحمسون لإطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، لمكافأة المتداولين الأكثر ولاءً ونشاطًا لدينا.وأضاف: هذه المبادرة هي أكثر من مجرد برنامج ولاء، إنها طريقتنا لضمان أن يشعر المتداولون الأكثر ولاءً ونشاطًا لدينا بالتقدير والدعم في كل خطوة من رحلتهم معنا.وتابع: ان برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، يجسد التزامنا بتقديم تجربة تداول من الطراز العالمي تشمل امتيازات حصرية مميزة وفريدة.وبتألف برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP) لدى "إكس أس دوت كوم" (XS)، من خمسة مستويات، تتراوح من 3 نجوم إلى 7 نجوم، مع إمكانية التأهل الى المستويات الأعلى بناءً على قيمة الايداعات وحجم التداول.تتضمن مزايا البرنامج: دعم فني مميز للعملاء، تحليلات التداول المتطورة بالذكاء الاصطناعي، ومديري الحسابات المخصصين، والمواد التعليمية الحصرية، والمزيد.ويستمتع أعضاء البرنامج أيضا بأبحاث مخصصة، وشروط تداول مميزة متقدمة، وتجارب لا تُنسى مثل الرحلات السنوية والاجتماعات الشخصية مع أعضاء الإدارة العليا في "إكس أس دوت كوم".ويعكس إطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، الجهود المستمرة التي يبذلها الوسيط العالمي الحاصل على جوائز متعددة، للابتكار ورفع مستوى قطاع الخدمات المالية.ومن خلال اطلاق هذا البرنامج، تعزز "إكس أس دوت كوم" سمعتها كوسيط عالمي رائد، حيث توفر للمتداولين في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة والتكنولوجيا المتطورة والدعم الذي لا مثيل له.وكجزء من مهمته لتمكين المتداولين والمستثمرين على مستوى العالم، يعيد الوسيط العالمي متعدد التراخيص، تعريف ما يعنيه أن تكون شريكًا موثوقًا به في التعامل مع تعقيدات الأسواق المالية العالمية.ومع إطلاق برنامج العملاء المميزين الحصري (XS VIP)، تواصل "إكس أس دوت كوم" وضع معايير للتميز في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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