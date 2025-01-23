تسليم القنصل الفخري للمجر الإجازة القنصلية للاستمرار بمهامه لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عيسى ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، أمس بمقر الوزارة، بالاش جارامفولجي القنصل الفخري للمجر لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، قام الدكتور عيسى ناصر النعيمي بتسليم بالاش جارامفولجي الإجازة القنصلية للاستمرار بمهام عمله قنصلا فخريا لبلاده لدى مملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والمجر والتي تشهد تقدمًا في شتى المجالات في ظل الحرص المشترك على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا للقنصل الفخري دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
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