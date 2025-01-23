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تسليم القنصل الفخري للمجر الإجازة القنصلية للاستمرار بمهامه لدى البحرين

1/23/2025 7:15:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬بالاش‭ ‬جارامفولجي‭ ‬القنصل‭ ‬الفخري‭ ‬للمجر‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬بتسليم‭ ‬بالاش‭ ‬جارامفولجي‭ ‬الإجازة‭ ‬القنصلية‭ ‬للاستمرار‭ ‬بمهام‭ ‬عمله‭ ‬قنصلا‭ ‬فخريا‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمجر‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬تقدمًا‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للقنصل‭ ‬الفخري‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

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