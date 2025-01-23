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وكيل المحاكم والتوفيق الأسري تبحث فرص التعاون مع الجامعة الأوروبية

1/23/2025 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬دانة‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬وكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ (‬ EUB ‭) ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ريم‭ ‬البوعينين‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحثية‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬القانوني‭ ‬المتخصص،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬المستحدثة‭.‬

وأكدت‭ ‬الزياني‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬البحث‭ ‬القانوني‭ ‬وكتابة‭ ‬التقارير‭ ‬المهنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬العدلي‭.‬

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