وكيل المحاكم والتوفيق الأسري تبحث فرص التعاون مع الجامعة الأوروبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفدا من الجامعة الأوروبية في مملكة البحرين ( EUB ) برئاسة الدكتورة ريم البوعينين نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحثية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالات التدريب القانوني المتخصص، وخصوصًا في الموضوعات المستحدثة.
وأكدت الزياني حرص الوزارة على تعزيز برامج التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير مهارات البحث القانوني وكتابة التقارير المهنية، بالإضافة إلى التدريب في مختلف قطاعات العمل العدلي.
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