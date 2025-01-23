البحرين تؤكد ضرورة استخدام القنوات الدبلوماسية للوصول إلى حلول سلمية مستدامة في السودان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية عن‭ ‬الشكر‭ ‬لمكتب‭ ‬رمطان‭ ‬لعمامرة،‮ ‬المبعوث‭ ‬الشخصي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‮ ‬على‭ ‬استضافته‭ ‬الاجتماع‭ ‬وجهوده‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬السودان‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬استخدام‭ ‬القنوات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬كافة‭ ‬لدفع‭ ‬الأطراف‭ ‬السودانية‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام،‮ ‬مجددًا دعوة‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬الشقيق‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السودانية،‮ ‬مؤكدًا‮ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬السودان‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الدائم،‮ ‬معربًا عن‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الشقيق‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‮ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬العامل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬مخرجات‭ ‬الاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬الثالث‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬تنسيق‭ ‬مبادرات‭ ‬وجهود‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬نواكشوط‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الموريتانية‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024م‭.‬

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