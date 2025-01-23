البحرين تؤكد ضرورة استخدام القنوات الدبلوماسية للوصول إلى حلول سلمية مستدامة في السودان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ33، ومتابعة للاجتماع التشاوري الثالث بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في جمهورية السودان الشقيقة، شارك السفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية، في اجتماع الفريق العامل على المستوى الفني التابع للفريق الاستشاري، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، والذي عقد أمس في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في العاصمة أديس أبابا، وذلك بحضور عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.
وقد أعرب رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية عن الشكر لمكتب رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، على استضافته الاجتماع وجهوده الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في جمهورية السودان الشقيقة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تواصل تأكيد ضرورة استخدام القنوات الدبلوماسية كافة لدفع الأطراف السودانية نحو حل سلمي شامل ومستدام، مجددًا دعوة المملكة إلى المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق وتقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية العاملة على الأراضي السودانية، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات الاقتصادية والتنموية لإعادة بناء السودان وتحقيق الاستقرار الدائم، معربًا عن الأمل في أن تثمر هذه الجهود المشتركة في تحقيق السلام والاستقرار في السودان الشقيق.
الجدير بالذكر، إن الفريق العامل على المستوى الفني هو أحد مخرجات الاجتماع التشاوري الثالث بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي عقد في العاصمة نواكشوط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 18 ديسمبر 2024م.
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