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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تايلاند المعين لدى البحرين

1/23/2025 7:15:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬سوماتي‭ ‬تشولاجاتا،‭ ‬الذي‭ ‬سلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬سفيرًا‭ ‬لمملكة‭ ‬تايلاند‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومملكة‭ ‬تايلاند‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬وتنامٍ‭ ‬ملحوظين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬سوماتي‭ ‬تشولاجاتا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مثمنًا‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬وطيدة‭ ‬وتنسيقٍ‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬صلاح‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المراسم‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬خالد‭ ‬العريفي،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المدار،‭ ‬والسيدة‭ ‬منيرة‭ ‬نوفل‭ ‬الدوسري،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭.‬

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