وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تايلاند المعين لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، سوماتي تشولاجاتا، الذي سلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لمملكة تايلاند المعين لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالسفير، مشيدًا بعمق علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة، وما يشهده التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين المملكتين من تطورٍ وتنامٍ ملحوظين في كافة المستويات، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.
من جهته، أعرب سوماتي تشولاجاتا عن اعتزازه بتقديم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية، مثمنًا ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تعاون وطيدة وتنسيقٍ مستمر في مختلف المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء، السفير صلاح محمد شهاب رئيس قطاع المراسم بوزارة الخارجية، والسيد علي خالد العريفي، رئيس مركز المدار، والسيدة منيرة نوفل الدوسري، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ.
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