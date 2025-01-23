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وزير الخارجية السويسري: لا خطط فورية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

1/23/2025 8:23:28 AM
(MENAFN- Swissinfo) التقى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس وزير الخارجية السوري المباشر، أسعد حسن الشيباني، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أمس الأربعاء. وبعد الاجتماع، صرّح كاسيس أنه لا توجد خطط فورية لتخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية.

تم نشر هذا المحتوى على 23 يناير 2025 - 11:49 2دقائق Keystone-SDA
  • English en Swiss foreign Minister says no immediate plan to ease Syria sanctions الأصلي طالع المزيدSwiss foreign minister says no immediate plan to ease Syria sanction

MENAFN23012025000210011054ID1109122105

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