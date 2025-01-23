وزير الخارجية السويسري: لا خطط فورية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
التاريخ
1/23/2025 8:23:28 AM
(MENAFN
- Swissinfo)
التقى وزير
الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس وزير الخارجية السوري المباشر، أسعد حسن الشيباني، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أمس الأربعاء. وبعد الاجتماع، صرّح كاسيس أنه لا توجد خطط فورية لتخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية.
تم نشر هذا المحتوى على
23 يناير 2025 - 11:49
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Keystone-SDA
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Swiss foreign Minister says no immediate plan to ease Syria sanctions
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MENAFN23012025000210011054ID1109122105
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