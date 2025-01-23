وزيرة السياحة تفتتح معرض الخريف في نسخته الـ35 بمركز البحرين العالمي للمعارض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتحت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، معرض
الخريف بنسخته الـ 35، بحضور مجموعة من الضيوف والمسؤولين، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث سيستمر حتى الأول من شهر فبراير 2025، بتنظيم من شركة انفورما ماركتس البحرين.
يُعد معرض الخريف ركيزة أساسية في قطاع التجزئة في مملكة البحرين منذ إطلاقه في العام 1989، حيث يستقطب سنويًا المئات من العارضين والآلاف من الزوار من مختلف دول العالم، في حين تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 600 عارض يمثلون 20 دولة، ليقدم تجربة فريدة للزوار لاستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة التي تتراوح بين الأزياء والاكسسوارات والكتب والعطور والمجوهرات والأعمال اليدوية والتذكارات والمزيد غيرها.
ويقدم معرض الخريف هذا العام عددًا من الخدمات وعوامل الجذب الجديدة، حيث تم تخصيص مساحة أكبر للعارضين بإجمالي 22,500 متر مربع نظرًا للإقبال المتنامي، إضافة إلى تخصيص أجنحة دولية متنوعة تمثل 12 دولة، فضلًا عن أجنحة مخصصة لعرض المجوهرات وأخرى للمنتجات التي تم تصنيعها محليًا في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، قالت الآنسة دانة السعد، نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، : "نحن مسرورون باستضافة النسخة الـ35 من معرض الخريف في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث أصبحت هذه الفعالية السنوية رمزًا من رموز الإبداع والتنوع في قطاع التجزئة والفعاليات التجارية في مملكة البحرين وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون، وتحرص الحكومة على دعم وتشجيع مثل هذه المعارض ضمن جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة السياحية العالمية، حيث يمثل هذا المعرض أحد المنصات الحيوية التي تعكس روح الابتكار والتنوع من خلال استقطابه لمجموعة واسعة من العارضين والزوار من مختلف دول العالم."
وأضافت: "يعكس دعمنا لمثل هذه الفعاليات رؤيتنا في تعزيز التبادل الثقافي والتجاري، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة مثالية تسمح بتسليط الضوء على المنتجات المحلية والترويج لها عبر تخصيص جناحٍ خاص هذا العام لعرض صادرات البحرين التي يتم إنتاجها في مملكة البحرين، مما يسهم في توسيع آفاق التعاون والشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول. نتطلع لمواصلة التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق المزيد من النجاحات في نسخة هذا العام بما يجسد مكانة المملكة الرائدة كمركز اقتصادي وسياحي نابض."
من جانبه، قال محمد إبراهيم، المدير العام لشركة انفورما ماركتس البحرين:"يسرنا تنظيم نسخة جديدة من معرض الخريف الذي يعد حدثًا سنويًا استراتيجيًا يوفر منصة مبتكرة للتفاعل بين العارضين والزوار، حيث يجمع بين أحدث التقنيات والمنتجات المميزة من كافة أنحاء العالم. لقد حرصنا في النسخة الـ35 على تعزيز تجربة الزوار من خلال تخصيص مساحة أكبر ودمج تقنيات جديدة في عرض المنتجات والتفاعل مع الجمهور، مما يسهم في تحسين التجربة للعارضين والزوار من مختلف الفئات العمرية وزيادة نسب الإقبال."
وأضاف: "نتطلع إلى الاستمرار في تقديم تجربة مميزة عبر نسخة هذا العام من المعرض الذي أضحى من بين أهم فعاليات التسوق في المنطقة. كما نتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص التي يمكننا من خلالها المساهمة في تطوير قطاع التجزئة وتعزيز التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول العالم، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لفاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، لدعمها وتشجيعها لمثل هذه الفعاليات التي لها مساهمة واضحة على تعزيز القطاع السياحي والتجاري في مملكة البحرين."
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