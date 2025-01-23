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وزيرة السياحة تفتتح معرض الخريف في نسخته الـ35 بمركز البحرين العالمي للمعارض

1/23/2025 8:12:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، معرض الخريف بنسخته الـ 35، بحضور مجموعة من الضيوف والمسؤولين، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث سيستمر حتى الأول من شهر فبراير 2025، بتنظيم من شركة انفورما ماركتس البحرين.
يُعد معرض الخريف ركيزة أساسية في قطاع التجزئة في مملكة البحرين منذ إطلاقه في العام 1989، حيث يستقطب سنويًا المئات من العارضين والآلاف من الزوار من مختلف دول العالم، في حين تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 600 عارض يمثلون 20 دولة، ليقدم تجربة فريدة للزوار لاستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة التي تتراوح بين الأزياء والاكسسوارات والكتب والعطور والمجوهرات والأعمال اليدوية والتذكارات والمزيد غيرها.
ويقدم معرض الخريف هذا العام عددًا من الخدمات وعوامل الجذب الجديدة، حيث تم تخصيص مساحة أكبر للعارضين بإجمالي 22,500 متر مربع نظرًا للإقبال المتنامي، إضافة إلى تخصيص أجنحة دولية متنوعة تمثل 12 دولة، فضلًا عن أجنحة مخصصة لعرض المجوهرات وأخرى للمنتجات التي تم تصنيعها محليًا في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، قالت الآنسة دانة السعد، نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، : "نحن مسرورون باستضافة النسخة الـ35 من معرض الخريف في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث أصبحت هذه الفعالية السنوية رمزًا من رموز الإبداع والتنوع في قطاع التجزئة والفعاليات التجارية في مملكة البحرين وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون، وتحرص الحكومة على دعم وتشجيع مثل هذه المعارض ضمن جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة السياحية العالمية، حيث يمثل هذا المعرض أحد المنصات الحيوية التي تعكس روح الابتكار والتنوع من خلال استقطابه لمجموعة واسعة من العارضين والزوار من مختلف دول العالم."

وأضافت: "يعكس دعمنا لمثل هذه الفعاليات رؤيتنا في تعزيز التبادل الثقافي والتجاري، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة مثالية تسمح بتسليط الضوء على المنتجات المحلية والترويج لها عبر تخصيص جناحٍ خاص هذا العام لعرض صادرات البحرين التي يتم إنتاجها في مملكة البحرين، مما يسهم في توسيع آفاق التعاون والشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول. نتطلع لمواصلة التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق المزيد من النجاحات في نسخة هذا العام بما يجسد مكانة المملكة الرائدة كمركز اقتصادي وسياحي نابض."
من جانبه، قال محمد إبراهيم، المدير العام لشركة انفورما ماركتس البحرين:"يسرنا تنظيم نسخة جديدة من معرض الخريف الذي يعد حدثًا سنويًا استراتيجيًا يوفر منصة مبتكرة للتفاعل بين العارضين والزوار، حيث يجمع بين أحدث التقنيات والمنتجات المميزة من كافة أنحاء العالم. لقد حرصنا في النسخة الـ35 على تعزيز تجربة الزوار من خلال تخصيص مساحة أكبر ودمج تقنيات جديدة في عرض المنتجات والتفاعل مع الجمهور، مما يسهم في تحسين التجربة للعارضين والزوار من مختلف الفئات العمرية وزيادة نسب الإقبال."
وأضاف: "نتطلع إلى الاستمرار في تقديم تجربة مميزة عبر نسخة هذا العام من المعرض الذي أضحى من بين أهم فعاليات التسوق في المنطقة. كما نتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص التي يمكننا من خلالها المساهمة في تطوير قطاع التجزئة وتعزيز التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول العالم، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لفاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، لدعمها وتشجيعها لمثل هذه الفعاليات التي لها مساهمة واضحة على تعزيز القطاع السياحي والتجاري في مملكة البحرين."

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