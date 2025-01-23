سرايا القدس: مقاتلونا يتصدون لمحاولة اقتحام مخيم جنين
التاريخ
1/23/2025 8:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس - كتيبة جنين إن مقاتليها يتصدون لمحاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم.
وأشارت إلى أن المقاتلين واجهوا الاحتلال بوابل من الرصاص وعبوات ناسفة.
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