اختتام دورة تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اختتمت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية حول "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة" بالتعاون مع سلطة الطيران المدني في سنغافورة والمنظمة العربية للطيران المدني.
وبحسب بيان للهيئة، هدفت الدورة إلى إعداد أدلة الإنفاذ والمواد الإرشادية واعتماد أفضل الممارسات في التحقيقات والمقابلات وفهم التزام الدولة في حل المسائل المتعلقة بالسلامة وفقا للممارسات الدولية ذات الصلة.
يشار إلى أن الدورة عقدت على مدى 5 أيام بحضور مشاركين من الهيئة، إضافة إلى مشاركين من كل من السعودية والمغرب ومصر.
MENAFN23012025000208011052ID1109121983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.