اختتام دورة تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية حول "تسوية المسائل المتعلقة بالسلامة" بالتعاون مع سلطة الطيران المدني في سنغافورة والمنظمة العربية للطيران المدني.



وبحسب بيان للهيئة، هدفت الدورة إلى إعداد أدلة الإنفاذ والمواد الإرشادية واعتماد أفضل الممارسات في التحقيقات والمقابلات وفهم التزام الدولة في حل المسائل المتعلقة بالسلامة وفقا للممارسات الدولية ذات الصلة.



يشار إلى أن الدورة عقدت على مدى 5 أيام بحضور مشاركين من الهيئة، إضافة إلى مشاركين من كل من السعودية والمغرب ومصر.