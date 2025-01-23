المحلل السياسي لهأريتس جدعون ليفي ،الاختناق المروري تنغيص متعمد لفرحة الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أشار ألى أن الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي -في مقال نشرته صحيفة هآرتس- تفاصيل الازدحام الشديد في شوارع الضفة الغربية يوم إطلاق الأسرى الفلسطينيين جراء حواجز تفتيش جديدة، وعد ذلك جزءا من إجراءات اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتنغيص فرحة الفلسطينيين، وإرضاء المستوطنين وشخصيات يمينية متطرفة مثل الوزير بتسلئيل سموتريتش و"عصاباته".

وتأخر ليفي ومن معه 6 ساعات أثناء تنقلهم بين رام الله و تل أبيب، بعد لقاء القيادية الفلسطينية خالدة جرار، والتي أُطلق سراحها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال ليفي إن فترة الانتظار، وهي مدة أطول من تلك التي يستغرقها السفر إلى لندن، جعلته يشعر بالإهانة والإذلال، ووصف ما حصل بالتجربة اللاإنسانية، وعده سياسة قمعية ضد الفلسطينيين.

واستغرب الكاتب من قدرة تحمل الفلسطينيين لإستراتيجيات الجيش الإسرائيلي الاستفزازية.

وحدث التأخير على طريق يستخدمه الفلسطينيون بشكل أساسي، وتعمد الجنود تأخير السيارات في نقطة التفتيش، إذ كانوا يتعاملون مع كل سائق ببطء وانتقائية، وأخذ فحص كل سيارة 5 دقائق مع استراحة بعد كل تحقيق لكي "تتسنى الفرصة للجنود للهو بهواتفهم".

وذكر ليفي أنه "كانت هناك مئات السيارات أمامنا ومثلها خلفنا" وكان من بينها سيارة إسعاف، وآباء في طريقهم للقاء أطفالهم، وسيارة جيب مزينة بالورود كانت تقل عريسا إلى حفل زفافه.

وقال ليفي إن هذه التأخيرات ونقاط التفتيش الإضافية "ثمن إضافي" لوقف إطلاق النار، وعقوبة للفلسطينيين، وتزامنت مع هجمات يرتكبها المستوطنون في الضفة تحت رعاية الجيش في محاولة لإرضاء اليمين المتطرف الذي عارض الاتفاق لآخر لحظة.

وسخر الكاتب في مقاله من الجنود الذين قضوا وقتهم بمضايقة السائقين واللعب واللهو والصراخ والعربدة، مشيرا إلى أنهم "يظنون في الغالب أن خدمتهم العسكرية مهمة وذات مغزى".