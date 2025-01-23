إسرائيل تطلب من واشنطن تأجيل انسحابها من جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة تأجيل موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان لمدة شهر إضافي، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر للانسحاب في 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء هذا الطلب على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة، إذ يشهد جنوب لبنان موجة عنف إسرائيلية في الأيام الأخيرة، تمثلت في قرى مثل عيتا الشعب وحولا.

ونقلت القناة عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن معظم العمليات الميدانية "تقترب من الانتهاء"، وإنهم ينتظرون قرار المستوى السياسي.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث مسألة إبقاء جزء من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت هيئة البث إن إسرائيل طلبت من واشنطن تأجيل الانسحاب لمدة 30 يوما إضافية "لاستكمال النشاطات الأمنية"، وذلك رغم الضغوط الأميركية الشديدة في الأسابيع الأخيرة لتنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد.

كذلك أشار التقرير إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يزعمون أن "الوقت ليس مقدسا"، بل ينتقدون وتيرة انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني.

لم يتضح بعد إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التمديد الذي تقدمت به إسرائيل، ولم يصدر أي تعليق رسمي من لبنان على ذلك حتى هذه اللحظة.

وفي هذا الصدد، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب وواشنطن تجريان محادثات بشأن الانسحاب، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل "ستتوصل إلى تفاهم" مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر "في بيان" أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها "لن تتنازل عن أمنها".

وقال ساعر إنه التقى مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان هينيس بلاسخارت، وناقش معها التزام إسرائيل بالاتفاق.

ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبموجب الاتفاق، يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، حتى يصبح الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالانتشار وحمل السلاح في الجنوب.