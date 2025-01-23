إعلام إسرائيلي: شركات أمنية أميركية ومصرية ستراقب عودة النازحين لشمال غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس إن شركات أمنية أميركية ومصرية ستتولى تنفيذ الآلية الدولية التي تسمح بعودة السكان إلى شمالي قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي حيز التطبيق الأحد الماضي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "شركة متعددة الجنسيات" ستراقب وتدير المرور الآمن للسيارات وعودة الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وأضافت الصحيفة أن عمليات الفحص الشامل في محور نتساريم وسط القطاع بدأت استعدادا لرحلة تجريبية أولى نحو شمال غزة الأحد المقبل.

وتابعت أن ممثلين لإسرائيل وشركة أمن أميركية سيجرون الفحص الأمني في نتساريم وصلوا لمنع عودة مسلحين إلى شمال قطاع غزة.

كما قالت "يديعوت أحرونوت" إنه حسب اتفاق وقف إطلاق النار لن يتم تفتيش المترجلين العائدين إلى شمال غزة، بل المركبات فقط.

من جانبه، قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إن شركتين أميركيتين وأخرى مصرية ستشارك في الآلية الدولية لمنع تهريب الأسلحة إلى شمال غزة.

وأضاف الموقع أن الشركتين الأميركيتين ستوظفان حراس أمن مسلحين في آلية التفتيش التي ستعمل بممر نتساريم.

وبحسب المصدر نفسه، فإن من المتوقع أن تستمر الشركات الأمنية الثلاث في العمل حتى انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة بين إسرائيل و حركة حماس.

وأفاد موقع "والا" بأن هذه الشركات ستدير وتؤمّن نقطة تفتيش حيوية للمركبات على طول طريق صلاح الدين في غزة، وستسهل عودة الفلسطينيين إلى الشمال.

وأوضح أن الشركة الأميركية الأولى هي "سيف سيرش سوليوشن"، وتعمل في مجال التخطيط الإستراتيجي والخدمات اللوجستية.

والشركة الثانية هي "يو جي سوليوشنز"، وهي شركة أمنية خاصة أميركية توظف حراس أمن يعملون في مختلف أنحاء العالم.

أما الشركة الثالثة -بحسب الموقع الإسرائيلي- فهي شركة أمنية مصرية يرتبط أصحابها بالمخابرات المصرية.