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وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين

1/23/2025 8:03:34 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، الدكتور أندرياس إيلياديس، سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على متانة علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية قبرص، وجرى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه.
من جانبه، أعرب الدكتور أندرياس إيلياديس، سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين عن تقديره لجهود مملكة البحرين في تعزيز العلاقات الثنائية، ومؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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