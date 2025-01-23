وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، الدكتور أندرياس إيلياديس، سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على متانة علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية قبرص، وجرى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه.
من جانبه، أعرب الدكتور أندرياس إيلياديس، سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين عن تقديره لجهود مملكة البحرين في تعزيز العلاقات الثنائية، ومؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
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