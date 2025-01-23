لماذا بصمة سويسرا الكربونية أكبر مما يمكن توقعه؟

MENAFN - Swissinfo) هل تعدّ سويسرا بلدًا نموذجيًّا في خفض الانبعاثات الكربونية، أم تُصنَّف ضمن الأكثر إسهامًا فيها؟ يعتمد الجواب على الأساس الذي ننطلق منه؛ فبينما تقتصر الحسابات المحلية على الانبعاثات داخل حدود البلاد، تسهم المنتجات المستوردة بنسبة كبيرة في البصمة الكربونية العالمية، في إطار شبكة معقدة من التبادل الدولي.





تم نشر هذا المحتوى على 23 يناير 2025 - 08:07 12دقائق

صحفي من كانتون تيتشينو أقيم في برن. أتعامل مع القضايا العلمية والاجتماعية من خلال التقارير والمقالات والمقابلات والتحليلات. أهتم بقضايا المناخ والطاقة والبيئة، وكذلك كل ما يتعلق بالهجرة والمساعدة الإنمائية وحقوق الإنسان بشكل عام.



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اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).



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English en Why Switzerland's carbon footprint is bigger than you think طالع المزيدWhy Switzerland's carbon footprint is bigger than you thin

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日本語 ja 温室効果ガスの「輸入量」を減らすには? طالع المزيد温室効果ガスの「輸入量」を減らすには 中文 zh “深藏不露”的瑞士碳足迹 طالع المزيد“深藏不露”的瑞士碳足

لويجي جويو (النص)، وبولين توروبان (الرسوم البيانية)

انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة في سويسرا بنسبة تقارب 25% منذ عام 1990رابط خارجي ، ما يخالف الاتجاه السائد عالميًّا. وقد أثّرت السياسات المناخية الوطنية وآليات تحسين كفاءة الطاقة إيجابيا في هذا الصدد. فما مدى نجاح بلد جبال الألب في الحد من بصمته الكربونية؟

سيصوت الشعب السويسري في التاسع من شباط 2025، على المبادرة الشعبية“من أجل المسؤولية البيئية”. ويطالب مقترح الفرع الشبابي لحزب الخضر السويسري بمراعاة حدود الكوكب البيئية في الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يُسمح باستخدام موارد تتجاوز قدرته أو إطلاق ملوّثات إضافية تُلحق به الضرر.

ويمكن الاطلاع على القضايا المطروحة في التصويت الشعبي، والحجج المؤيدة لها والمعارضة هنا .

وتشمل المبادرة أيضًا، تغير المناخ كأحد الحدود البيئية التي لا ينبغي تجاوزها. إذ يتسبب استهلاك السلع والخدمات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل سويسرا وخارجها، على حد سواء، مما يؤثّر مباشرة على المناخ والبيئة. ويحلل هذا المقال نصيب الفرد منها، في سياق التجارة الدولية.

تتحمّل سويسرا مسؤولية غير مباشرة عن انبعاثات البلدان الأخرى، كتلك المرتبطة بصناعة المنتجات المستوردة ونقلها للاستهلاك داخل الحدود السويسرية. وتتنوع فئات هذه المنتجات، فقد تكون أجهزة كمبيوتر مُجمّعة في الصين، أو سيارات مصنوعة في كوريا الجنوبية، أو ثمار أفوكادو مزروعة في البرازيل.

وتُقدَّر انبعاثات سويسرا المستوردة بأكثر من ثلاثة أضعافرابط خارجي انبعاثاتها المحلية، وتُصنّف من أعلى النسب في العالم. ولذلك، يعكس إهمال ما يسمى بالانبعاثات“الرمادية” صورة مشوهة لبصمة سويسرا الكربونية.