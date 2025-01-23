لماذا بصمة سويسرا الكربونية أكبر مما يمكن توقعه؟

(MENAFN
- Swissinfo)
هل تعدّ سويسرا بلدًا نموذجيًّا في خفض الانبعاثات الكربونية، أم تُصنَّف ضمن الأكثر إسهامًا فيها؟ يعتمد الجواب على الأساس الذي ننطلق منه؛ فبينما تقتصر الحسابات المحلية على الانبعاثات داخل حدود البلاد، تسهم المنتجات المستوردة بنسبة كبيرة في البصمة الكربونية العالمية، في إطار شبكة معقدة من التبادل الدولي.
تم نشر هذا المحتوى على
23 يناير 2025 - 08:07
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صحفي من كانتون تيتشينو أقيم في برن. أتعامل مع القضايا العلمية والاجتماعية من خلال التقارير والمقالات والمقابلات والتحليلات. أهتم بقضايا المناخ والطاقة والبيئة، وكذلك كل ما يتعلق بالهجرة والمساعدة الإنمائية وحقوق الإنسان بشكل عام.
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القسم الإيطا
اختصاصي هو رواية القصص وفَك رموز ما يحدث في سويسرا وحول العالم من خلال البيانات والإحصاءات. أقيمُ كمُغتربة في سويسرا منذ عدة سنوات، وكنت أعمل سابقًا في الصحافة مُتعددة الوسائط في التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS).
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“深藏不露”的瑞士碳足迹
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انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة في سويسرا بنسبة تقارب 25% منذ عام 1990رابط خارجي ، ما يخالف الاتجاه السائد عالميًّا. وقد أثّرت السياسات المناخية الوطنية وآليات تحسين كفاءة الطاقة إيجابيا في هذا الصدد. فما مدى نجاح بلد جبال الألب في الحد من بصمته الكربونية؟
سيصوت الشعب السويسري في التاسع من شباط 2025، على المبادرة الشعبية“من أجل المسؤولية البيئية”. ويطالب مقترح الفرع الشبابي لحزب الخضر السويسري بمراعاة حدود الكوكب البيئية في الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يُسمح باستخدام موارد تتجاوز قدرته أو إطلاق ملوّثات إضافية تُلحق به الضرر.
ويمكن الاطلاع على القضايا المطروحة في التصويت الشعبي، والحجج المؤيدة لها والمعارضة هنا .
وتشمل المبادرة أيضًا، تغير المناخ كأحد الحدود البيئية التي لا ينبغي تجاوزها. إذ يتسبب استهلاك السلع والخدمات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل سويسرا وخارجها، على حد سواء، مما يؤثّر مباشرة على المناخ والبيئة. ويحلل هذا المقال نصيب الفرد منها، في سياق التجارة الدولية.
تتحمّل سويسرا مسؤولية غير مباشرة عن انبعاثات البلدان الأخرى، كتلك المرتبطة بصناعة المنتجات المستوردة ونقلها للاستهلاك داخل الحدود السويسرية. وتتنوع فئات هذه المنتجات، فقد تكون أجهزة كمبيوتر مُجمّعة في الصين، أو سيارات مصنوعة في كوريا الجنوبية، أو ثمار أفوكادو مزروعة في البرازيل.
وتُقدَّر انبعاثات سويسرا المستوردة بأكثر من ثلاثة أضعافرابط خارجي انبعاثاتها المحلية، وتُصنّف من أعلى النسب في العالم. ولذلك، يعكس إهمال ما يسمى بالانبعاثات“الرمادية” صورة مشوهة لبصمة سويسرا الكربونية.
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