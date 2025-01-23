أحلام الشامسي تكشف عن ألبومها الجديد وتعدّه جوهرة فنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الإماراتية أحلام الشامسي عن إطلاق ألبومها الجديد بعنوان "العناق الأخير"، والذي وصفته بأنه يمثل عصارة الفن الذي تعلمته خلال مسيرتها الفنية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

أرفقت أحلام مع الألبوم رسالة خاصة لجمهورها، تحدثت فيها عن تجربتها الشخصية في إنتاج الألبوم، مشيرة إلى أنها اختارت، وأنتجت، وأشرفت على كل تفاصيله. وقالت: "أحلام اليوم ليست كما كانت في الماضي، وقد أصبحت تحمل اسمها بفخر، ويتمنى أن يكون هذا الألبوم جزءًا من توثيق الفن الخليجي".



الألبوم يضم 12 أغنية وهي: "العناق الأخير، وحشتوني، هذاك أول، آه من قلبي، أدري تغير، جازيت، يوم هب الوقت، الله يهب له، أريد أفوق، إلاّك، وماذا بعد، الليل سادة".



يتزامن إصدار الألبوم مع حفلها المنتظر في مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم الرياض. وقد لاقى الألبوم تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي أشاد بتفانيها وحرصها على تقديم عمل فني أصيل.

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