Thursday, 23 January 2025 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحلام الشامسي تكشف عن ألبومها الجديد وتعدّه جوهرة فنية

1/23/2025 7:05:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن إطلاق ألبومها الجديد بعنوان "العناق الأخير"، والذي وصفته بأنه يمثل عصارة الفن الذي تعلمته خلال مسيرتها الفنية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

أرفقت أحلام مع الألبوم رسالة خاصة لجمهورها، تحدثت فيها عن تجربتها الشخصية في إنتاج الألبوم، مشيرة إلى أنها اختارت، وأنتجت، وأشرفت على كل تفاصيله. وقالت: "أحلام اليوم ليست كما كانت في الماضي، وقد أصبحت تحمل اسمها بفخر، ويتمنى أن يكون هذا الألبوم جزءًا من توثيق الفن الخليجي".


الألبوم يضم 12 أغنية وهي: "العناق الأخير، وحشتوني، هذاك أول، آه من قلبي، أدري تغير، جازيت، يوم هب الوقت، الله يهب له، أريد أفوق، إلاّك، وماذا بعد، الليل سادة".


يتزامن إصدار الألبوم مع حفلها المنتظر في مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم الرياض. وقد لاقى الألبوم تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي أشاد بتفانيها وحرصها على تقديم عمل فني أصيل.

24

MENAFN23012025000208011052ID1109121676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث