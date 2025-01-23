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المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لأكاديميي جامعة النجاح

1/23/2025 7:05:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد المجلس التمريضي الأردني بالتعاون مع شركة (أكاسيا) الطبية دورة تدريبية متخصصة في مجال المحاكاة السريرية في قسم التطوير المهني والمحاكاة السريرية امتدت 3 أيام.


وقال المجلس في بيان اليوم الخميس، إن الدورة هدفت إلى تعزيز وبناء الكفايات الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين من جامعة النجاح في دولة فلسطين في مجال تضمين التدريب على المحاكاة في المناهج التمريضية ووسائل التقييم والتدريب العملي.


وتضمن التدريب محاضرات نظرية، إضافة إلى أوراق عمل وتدريب عملي، وسيناريوهات تحاكي الحالات السريرية المرضية التي قد يصادفها الطلاب أثناء التدريب العملي، وكذلك تشغيل وإدارة الدمى عالية الكفاءة.

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