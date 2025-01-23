ترمب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيعلق قبول اللاجئين اعتبارا من 27 من الشهر الحالي، اذ أمر بإعداد تقرير حول إمكانية تغيير البرنامج جزئيًا من خلال مشاركة أكبر للولايات والسلطات المحلية.



وأصدر ترمب مذكرة مساء الأربعاء، يوقف فيها إجراءات دخول اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح رسمية للولايات المتحدة، في إطار حملته الصارمة والشاملة على الهجرة، بحسب واشنطن تايمز.



وطلبت المذكرة من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عدم اللاجئين إلى مراكز العبور، حيث تم تعليق جميع عمليات معالجة الحالات، مشيرة إلى أن اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة سيستمرون في تلقي الخدمات وفق البرنامج المعتمد من وزارة الخارجية الأميركية.



وكان ترمب قد وعد في حملاته الرئاسية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية للأراضي الأميركية، كما تشمل الإجراءات اتخاذ مسار قانوني لوقف دخول اللاجئين للأشخاص الفارين من الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث.-(بترا)