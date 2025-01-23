سامسونج تكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 وتحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق Galaxy S25 Ultra وGalaxy S25+ وGalaxy S25، مرسية معها معياراً جديداً في عالم الهواتف الذكية كرفيق حقيقي للذكاء الاصطناعي.



وتقدم هذه الهواتف تجارب مستخدم أكثر طبيعية وبديهية وفهماً للسياق الذي يتم استخدامها ضمنه بشكل غير مسبوق. ومن خلال إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، تمثل سلسلة Galaxy S25 الخطوة الأولى في رؤية سامسونج الرامية إلى إعادة تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم ومع محيطهم.



وتعزز منصة Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform، المصممة خصيصاً لهواتف Galaxy، قدرة المعالجة على الهواتف، ما يوفر قوة أكبر للذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" ونطاق كاميرا متفوق، بالإضافة إلى التحكم المتقدم من خلال محرك ProVisual من الجيل التالي.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "إن أعظم الابتكارات تعكس احتياجات مستخدميها، ولهذا السبب طورنا Galaxy AI لمساعدة الجميع على التفاعل مع هواتفهم بشكل طبيعي ودون القلق بشأن أمان خصوصيتهم. وتُعتبر سلسلة Galaxy S25 خطوة نحو تحقيق نظام تشغيل متكامل مع الذكاء الاصطناعي يغير بشكل جذري كيفية استخدامنا للتكنولوجيا وكيفية إدارة حياتنا اليومية."



أكثر التفاعلات سهولة وبديهية على الهاتف المحمول حتى الآن

مع واجهة One UI 7[1]، تعمل سلسلة Galaxy S25 كرفيق حقيقي يتميز بالذكاء الاصطناعي، ويفهم سياق احتياجات المستخدم وتفضيلاته، ويوفر تجارب ذكاء اصطناعي مخصصة مع الحفاظ على الخصوصية في كل خطوة. وتُعتبر هذه السلسلة بداية لرؤية مشتركة مع "Google" لإعادة تشكيل نظام Android مع وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره، وجمع المطورين والشركاء من جميع أنحاء العالم.

وتتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي المزوّدة بإمكانات متعددة الوسائط لهواتف Galaxy S25 فهم النصوص والكلام والصور ومقاطع الفيديو، ما يضمن تفاعلات طبيعية وسلسة. وتعزز التحديثات الأخيرة على خدمة "Circle to Search" من "Google" تجربة البحث على شاشة الهاتف، حيث أصبحت أكثر فائدة وسرعة وملاءمة للسياق. وتتمتع الخدمة الآن بقدرة سريعة على التعرف على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين URL المعروضة، ما يسهل على المستخدم الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو زيارة موقع إلكتروني بنقرة واحدة فقط.



ومع سلسلة Galaxy S25، يمكن إجراء عمليات بحث فعّالة مع اقتراحات مدروسة للخطوات التالية. علاوة على ذلك، تتيح هواتف Galaxy S25 الانتقال بسلاسة بين التطبيقات، ما يسهل تنفيذ الإجراءات السريعة مثل مشاركة ملف GIF أو حفظ تفاصيل حدث معين.



وتمثل هواتف سلسلة Galaxy S25 قفزة نوعية في فهم اللغة الطبيعية، ما يسهل التفاعلات اليومية بشكل ملحوظ. كل ما على المستخدم فعله هو طرح سؤال، وسيتمكن بشكل حدسي من العثور على صورة معينة في معرض سامسونج أو ضبط حجم الخطوط في الإعدادات بكل سهولة.



وللقيام بإجراءات متعددة عبر تطبيقات سامسونج و"Google"، أو في التطبيقات الخارجية مثل "Spotify"، فكل ما يتطلب الأمر هو فقط الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي لتنشيط ميزة "Gemini"، فعلى سبيل المثال، يمكن بسهولة العثور على جدول مباريات الفريق الرياضي المفضل وإضافته إلى التقويم باستخدام أمر واحد.



وتُعزز هواتف السلسلة التفاعلات البديهية من خلال التوسعات في أدوات Galaxy AI الشهيرة التي تركز على التواصل والإنتاجية والإبداع. وتحافظ هواتف Galaxy S25 على تنظيم المكالمات باستخدام ميزتي "Call Transcript[2]" والتلخيص. ويمكن تفعيل ميزات "Writing Assist" مثل تلخيص المحتوى أو تنسيق الملاحظات تلقائياً حيث يمكن تحديد النصوص دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. وتفتح خاصية "Drawing Assist" آفاقاً جديدة لإحياء الأفكار من خلال دمج الرسومات والنصوص ومطالبات الصور "prompts".



تجارب مخصصة مع ضمان حماية الخصوصية

في عصر الذكاء الاصطناعي، يتماشى تخصيص التجارب مع الخصوصية بشكل متكامل. وفي Galaxy S25، يعمل محرك البيانات الشخصية على تعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة من خلال تحليل بيانات المستخدم بأمان لتقديم تجارب فريدة تعكس تفضيلاته وأنماط الاستخدام الخاصة به. وتُستخدم هذه الرؤى للسماح بتجارب مثل البحث عن صورة قديمة في المعرض باستخدام لغة طبيعية، أو الحصول على إرشادات مع ميزة "Now Brief"، التي تقدم اقتراحات في الوقت المناسب يمكن الوصول إليها عبر "Now Bar" على شاشة القفل.



ويتم الاحتفاظ بجميع البيانات المخصصة بشكل خاص وآمن في "Knox Vault". ومع القدرات المحسّنة للمعالجة على الهواتف، تُسهم هذه الميزات في خلق تجربة ذكاء اصطناعي قوية ومحمية، ما يجعل Galaxy سلسة فريدة من نوعها في هذا المجال.



كذلك، تقدم هواتف Galaxy S25 أيضاً تشفيراً ما بعد الكم، ما يعزز حماية البيانات الشخصية من التهديدات الناشئة التي قد تزداد مع تقدم الحوسبة الكمية. ولأنه لا وجود للخصوصية دون أمان شامل، فقد أرست واجهة One UI 7 الأساس لهذه الابتكارات من خلال توفير طبقة إضافية محصنة من أمان الهاتف، مصممة لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى التواصل الرقمي.

وتتضمن التحديثات الإضافية إعدادات الحد الأقصى للقيود المضافة، وحماية محسّنة من السرقة، بالإضافة إلى لوحة تحكم "Knox Matrix" الجديدة التي تتيح مراقبة حالة الأمان للأجهزة المتصلة.



أقوى أداء على الإطلاق في سلسلة Galaxy

وتتميز سلسلة Galaxy S25 بأقوى أداء على الإطلاق، حيث تعمل بواسطة شريحة Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy. وبفضل التخصيصات الفريدة التي تقدمها Galaxy، يعد هذا أقوى معالج على الإطلاق في سلسلة Galaxy S، حيث يوفر زيادة في الأداء بنسبة 40% في وحدة المعالجة العصبية، و37% في وحدة المعالجة المركزية، و30% في وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق.

وتُعزز هذه القوة من قدرة سلسلة Galaxy S25 على معالجة المزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي مباشرة على الهاتف دون أية تنازلات، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي التي كانت تعتمد سابقاً على السحابة مثل "Generative Edit".



وعملت شركة سامسونج وQualcomm Technologies معاً لتخصيص Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy. وتتميز سلسلة Galaxy S25 بمعالجة متقدمة وفعالة للصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع "ProScaler" لتحقيق تحسن بنسبة 40% في جودة قياس صورة الشاشة. إضافة لذلك، تم دمج التكنولوجيا المخصصة مع محرك الصور الطبيعية الرقمية المتنقل من سامسونج (mDNIe) المدمج في المعالج باستخدام Galaxy IP، ما يعزز كفاءة طاقة الشاشة بشكل أكبر.



وتم تجهيز Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy أيضاً بمحرك Vulkan وخاصية "Ray Tracing"، ما يجعل الألعاب المحمولة أكثر سلاسة وواقعية.



وتعمل جميع الاستخدامات المكثفة للهاتف ومعالجة الذكاء الاصطناعي بسلاسة بفضل بنية تبديد الحرارة المتغيرة مع غرفة بخار أكبر بنسبة 40% ومادة واجهة حرارية مصممة خصيصاً (TIM) توفر تحسناً إضافياً في الكفاءة الحرارية.



إطلاق العنان للإبداع الاحترافي

وتقدم سلسلة Galaxy S25 تجربة تصوير فائقة التفاصيل في جميع الظروف باستخدام مستشعرات عالية الدقة ومحرك "ProVisual"، ما يرسي معياراً جديداً للتصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة. ويتميز المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل، الذي يمثل ترقية ملحوظة عن المستشعر السابق بدقة 12 ميجابكسل، بتوفير وضوح وحيوية استثنائيين.



ويتم الآن تطبيق التسجيل بتقنية HDR بدقة 10 بت بشكل تلقائي، ما يضفي عمقاً لونياً أغنى بأربع مرات مقارنةً بتقنية 8 بت. وبالتالي، يمكن لهاتف Galaxy S25 التقاط التفاصيل في أي ظروف إضاءة. بالإضافة إلى ذلك، ولم يسبق أن كانت مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة بهذا الوضوح كما هو الحال مع Galaxy S25. واستناذداً إلى المعالج القوي، يحلل Galaxy S25 الحركة والوقت لتقليل الضوضاء بشكل أكثر فعالية. يسمح هذا التكامل بالتعرف بدقة على الأجسام المتحركة والثابتة، ما يضمن الحصول على لقطات واضحة ونقية في جميع الظروف.



ويقدم Galaxy S25 مجموعة من الأدوات المتقدمة التي كانت في السابق متاحة فقط للبرامج المتخصصة، ما يجعل تحرير الصور ومقاطع الفيديو في متناول الجميع. والآن، يمكن لأي شخص أن يصبح محترفاً في هذا المجال. وتعمل ميزة "Audio Eraser" على تسهيل إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو، من خلال عزل الأصوات المختلفة مثل الأصوات والموسيقى والرياح والطبيعة والحشود والضوضاء. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدم التحكم بدقة في العناصر المراد تقليلها أو إزالتها تماماً.



وللحصول على تجربة تصوير تشبه الكاميرات الاحترافية على الهاتف المحمول، يوفر Galaxy S25 تحكماً في عمق المجال بفضل ميزة "Virtual Aperture"، المدمجة في "Expert RAW" الشهير. وبالإضافة إلى ذلك، يرفع Galaxy S25 مستوى الإبداع السينمائي مع ميزة "Galaxy Log"، التي تتيح خيارات تدرج الألوان الدقيقة، ما يسهم في إنتاج مقاطع فيديو أكثر احترافية.



وتم تحسين "Portrait Studio" أيضاً، ما يتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية مخصصة مع تعبيرات وجهية أكثر واقعية، كما يقدم "Filters" مرشحات جديدة على طراز الصور القديمة، ما يوفر جماليات تشبه الأفلام للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.



تصميم متين يتبنى نهجاً أكثر دائرية

وتعتمد سلسلة Galaxy S25 على مبدأ "التصميم الأساسي" لـ Galaxy والذي يعتمد على عناصر "بسيطة ومؤثرة وعاطفية". ويعيد Galaxy S25 Ultra تعريف جوهر تصميم Galaxy ليكون الأنحف والأخف وزناً والأكثر متانة في تاريخ سلسلة Galaxy S، مع حافة مستديرة تعزز من سهولة الإمساك وتكمل الهوية الجمالية للسلسلة.



ويتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بهيكل متين مصنوع من التيتانيوم وطبقة Corning® Gorilla® Armor 2 الجديدة، التي تُعتبر مادة فريدة من نوعها توفر متانة تفوق الزجاج. بالإضافة إلى ذلك، يجمع الهاتف بين زجاج السيراميك من Corning ومعالجة السطح المضادة للانعكاس، ما يساعد على ضمان حماية متقدمة من السقوط إلى جانب معالجة سطحية مضادة للانعكاس ومقاومة للخدش.



ويتضمن كل مكون خارجي من Galaxy S25+ وS25 الآن مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل، بما في ذلك الإطار المعدني الذي يتميز بدروع من الألمنيوم المعاد تدويره لأول مرة.



بالإضافة إلى ذلك، في حين يستخدم كل هاتف من سلسلة Galaxy S25 ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره لبطاريته، سيكون Galaxy S25 أول هاتف ذكي من Galaxy يتميز ببطاريات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره المأخوذ من أجهزة Galaxy المستخدمة سابقاً أو البطاريات التي تم التخلص منها أثناء عملية التصنيع. وتتعاون سامسونج مع شركائها الملتزمين بنفس الرؤية، حيث تمر بعدة مراحل تبدأ باستخلاص الكوبالت من البطاريات المستخدمة وصولاً إلى إعادة استخدامه في بطاريات Galaxy S25.

وبفضل سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان، تضمن سلسلة Galaxy S25 أداءً موثوقاً ومحسّناً على مدى عمر أطول.



ولتوفير مزيد من راحة البال، تقدم خدمة "Samsung Care+" تغطية شاملة للأضرار العرضية والإصلاح والاستبدال، ما يضمن لمستخدمي Galaxy تجربة سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلن سامسونج عن نادي Galaxy الجديد، الذي يتميز بنموذج اشتراك مرن يهدف إلى جعل امتلاك وترقية أجهزة Galaxy أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لعشاق التكنولوجيا الحديثة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل والتوافر على مستوى المنطقة لاحقاً.

وتأتي جميع أجهزة Galaxy S25 مع 6 أشهر من خدمة Gemini Advanced بالإضافة إلى 2 تيرابايت من التخزين السحابي مجاناً. وتتميز خدمة "Gemini Advanced" بتوفير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، ما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أحدث الميزات مثل "Gems" وخبراء الذكاء الاصطناعي المتخصصين في مختلف المجالات. هذا ويتيح البحث العميق "Deep Research" للمستخدمين الاستفادة من مساعد بحثي شخصي بقوة الذكاء الاصطناعي.



وستُتاح سلسلة Galaxy S25 ضمن حملة الطلب المسبق التي تنطلق ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري في كل دول العالم بما فيها الأردن وتستمر حتى الثاني عشر من شهر شباط من العام الجاري 2025، فيما سيتم إطلاقه رسمياً في الأسواق المختلفة تباعاً.



وسيتوفر هاتف Galaxy S25 Ultra بمجموعة متنوعة من الألوان الفاخرة، تشمل التيتانيوم الفضي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الرمادي، أما بالنسبة لهاتفي Galaxy S25 وGalaxy S25+ فسيتوفران بألوان مميزة مثل الفضي الداكن، والأزرق الداكن، والأزرق الجليدي، والأخضر الفاتح.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S25، يرجى زيارة: Samsung Newsroom، أو SamsungMobilePress أو Samsung.

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