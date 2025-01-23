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الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد

1/23/2025 1:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله رواية توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، وأن الفواتير التي تصل المواطنين حقيقية 100%.
وقال عبدالله اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن ارتفاع الفواتير الشهر الماضي كان بسبب ارتفاع استهلاك المشتركين سواءً في الإنارة أو تسخين المياه أو التدفئة وغيرها من الاستخدامات، لافتا إلى إصدار 1.6 مليون فاتورة شهريا ولا يمكن إجراء أي توزيع للفاقد للكهربائي.
وأضاف أن هذه الفترة في كل عام يلاحظ المشتركين ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية الخاصة بهم، وهذا كله يعتمد على طبيعة الاستهلاك التي تزيد في الأجواء الباردة، داعيا أي شخص لديه شكوى أو اعتراض على قيمة الفاتورة مراجعة الشركة للتأكد من قيمة الفاتورة وفقا لأسس عملية مبنية على حجم الاستهلاك المثبت على العداد الكهربائي.
وأشار عبدالله إلى أن شركة الكهرباء الأردنية بالتعاون مع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن والأجهزة الأمنية تعمل على ضبط الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية وخاصة الأشخاص الذين يقومون بسرقتها وبيعها بثمن بخس دون أي إدراك منهم لخطورة هذه الأفعال على الشبكة الكهربائية وقدرتها.
وبيّن أن الشركة تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وخاصة في حال وجود أعطال والعمل على إجراء الصيانة اللازمة لها، وهي تعمل في مختلف الظروف الجوية.

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