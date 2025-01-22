وزير المالية يلتقي وزير الطاقة البرازيلي ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في المجالات كافة، لا سيما المجالين المالي والاقتصادي، مشيراً إلى حرص البلدين الصديقين على الاستمرار في تطوير التعاون الثنائي، والدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس، السيد ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، في إطار مشاركته في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي بدافوس 2025، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في الشأن المالي والاقتصادي، واستعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.
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