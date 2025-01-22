وزير المالية يلتقي وزير الطاقة البرازيلي ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس،‭ ‬السيد‭ ‬ألكسندر‭ ‬سيلفيرا‭ ‬وزير‭ ‬المناجم‭ ‬والطاقة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بدافوس‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والشراكات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭. ‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬

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