بلدي الجنوبية يوافق على خصخصة ((الحدائق والمماشي الكبيرة)) بالمحافظة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق مجلس بلدي الجنوبية بالإجماع على الاقتراح الوارد من العضو علي عبدالحميد الشيخ بشأن خصخصة الحدائق والمماشي الكبيرة بالمحافظة الجنوبية إلى شركات خاصة بغية رفع الإيرادات للبلدية ورفع مستوى الخدمات الدورية الخاصة بالصيانة وتنظيم الفعاليات والبرامج الجاذبة للمواطنين والسياح. جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لدور الانعقاد الثالث بمجلس بلدي الجنوبية.
وبرر الشيخ اقتراحه بأن الفكرة تعود بالفائدة على البلدية والمستثمر والمواطن على حد سواء وأن يتم مشاركة القطاع الخاص في صيانة وتشغيل الحدائق والمنتزهات بحيث يتكفل المستثمر بمصاريف تطويرها وحراستها وصيانتها وتشغيلها، حيث تسهم في التخفيف من العبء المالي الذي تتحمله وزارتا الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بإدارة وصيانة الحدائق العامة مما يشكل دعما للميزانية العامة للدولة فضلا عن طرح فرص للمستثمرين، إضافة إلى تطوير الخدمات بما يتناسب مع حاجات المجتمع.
واستعرض الاجتماع مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة الوارد من العضو علي عبدالحميد الشيخ بشأن إرسال رسائل نصية إلكترونية من بلدية الجنوبية لإبلاغ المواطنين بالمخالفات بهدف سرعة استجابة المواطن لإشعار المخالفة بدلا من لصقها على جدار المنزل أو على السيارة وتجنيبه دفع الغرامات المالية خاصة إذا كان يسكن في عقار آخر أو في حالة سفره خارج البلاد.
كما أقر الاجتماع بعد الموافقة بالإجماع على المقترح الوارد من العضو مبارك فرج بشأن وضع صورة كبيرة لصاحب السمو المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في مثلث زاوية التقاطع الواقع على شارع القدس بين مجمعي ٨١٣ و٨١٤ بمدينة عيسى تيمنا بمسمى المدينة وتقديرا لإسهاماته الكبيرة في تطوير البحرين خلال فترة حكمه.
وناقش الاجتماع تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة للمقترح الوارد من رئيس المجلس العضو عبدالله عبداللطيف الذي يوصي بوضع جهاز الخدمة الذاتية التابع لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مبنى بلدية المنطقة الجنوبية للاستفادة بشكل أكبر من مختلف خدماته الإلكترونية في مبنى البلدية حيث تم الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس البلدي.
وتضمن جدول الاجتماع أيضا مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة للمقترح الوارد من العضو أحمد العبدالله بشأن عمل صيانة وإعادة تأهيل للمسطحات الخضراء والأشجار بشارع المحرق بمنطقة الرفاع بالمحافظة الجنوبية ومناقشة صيانة شبكة الصرف الصحي بالدائرة الرابعة وتنظيف وصيانة مصارف الأمطار وأغطية البلاعات في الدوائر العشر بالمحافظة الجنوبية وعرض رخص البناء وتطوير نظام بنايات من قبل المختصين من وزارة شؤون البلديات والزراعة.
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