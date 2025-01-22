بلدي الجنوبية يوافق على خصخصة ((الحدائق والمماشي الكبيرة)) بالمحافظة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬علي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الشيخ‭ ‬بشأن‭ ‬خصخصة‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬بغية‭ ‬رفع‭ ‬الإيرادات‭ ‬للبلدية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الدورية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصيانة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬الجاذبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والسياح‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭.‬

وبرر‭ ‬الشيخ‭ ‬اقتراحه‭ ‬بأن‭ ‬الفكرة‭ ‬تعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬البلدية‭ ‬والمستثمر‭ ‬والمواطن‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الحدائق‭ ‬والمنتزهات‭ ‬بحيث‭ ‬يتكفل‭ ‬المستثمر‭ ‬بمصاريف‭ ‬تطويرها‭ ‬وحراستها‭ ‬وصيانتها‭ ‬وتشغيلها،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬العبء‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تتحمله‭ ‬وزارتا‭ ‬الأشغال‭ ‬وشئون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإدارة‭ ‬وصيانة‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬دعما‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬فرص‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حاجات‭ ‬المجتمع‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬علي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الشيخ‭ ‬بشأن‭ ‬إرسال‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬بلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لإبلاغ‭ ‬المواطنين‭ ‬بالمخالفات‭ ‬بهدف‭ ‬سرعة‭ ‬استجابة‭ ‬المواطن‭ ‬لإشعار‭ ‬المخالفة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬لصقها‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬وتجنيبه‭ ‬دفع‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬عقار‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سفره‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬

كما‭ ‬أقر‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬مبارك‭ ‬فرج‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬صورة‭ ‬كبيرة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬مثلث‭ ‬زاوية‭ ‬التقاطع‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬القدس‭ ‬بين‭ ‬مجمعي‭ ‬‮٨١٣‬‭ ‬و‮٨١٤‬‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬تيمنا‭ ‬بمسمى‭ ‬المدينة‭ ‬وتقديرا‭ ‬لإسهاماته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬للمقترح‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العضو‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الذي‭ ‬يوصي‭ ‬بوضع‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬التابع‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬للاستفادة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬خدماته‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬البلدية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭.‬

وتضمن‭ ‬جدول‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضا‭ ‬مناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬للمقترح‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬أحمد‭ ‬العبدالله‭ ‬بشأن‭ ‬عمل‭ ‬صيانة‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬للمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والأشجار‭ ‬بشارع‭ ‬المحرق‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومناقشة‭ ‬صيانة‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بالدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬وتنظيف‭ ‬وصيانة‭ ‬مصارف‭ ‬الأمطار‭ ‬وأغطية‭ ‬البلاعات‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬العشر‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعرض‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬وتطوير‭ ‬نظام‭ ‬بنايات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

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