جمعية المهندسين البحرينية تنظم الملتقى الهندسي الخليجي 11 فبراير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تنظم جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي الملتقى الهندسي الخليجي السادس والعشرين في مركز الخليج للمؤتمرات بالمنامة في الفترة 11 - 13 فبراير القادم، والذي يقام هذا العام تحت عنوان «تحدّيات تحول الطاقة»، وبمشاركة الجمعيات والهيئات الهندسية الخليجية وبرعاية هيئة الكهرباء والماء وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وشركة بابكو إينرجيز ودار الخليج للهندسة وشركة شلمبرجر.
وحول الملتقى الهندسي الخليجي أكدت الدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية الأهمية الكبيرة التي يمثلها الملتقى والذي أصبح بمثابة منصة حوار وتفاعل مثالية، حيث يتلاقى المهندسون الخليجيون سنوياً في إحدى الدول الأعضاء الست، لمناقشة موضوع هندسي مهم يتم تحديده مسبقاً من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، بالإضافة إلى انعقاد عدد من الاجتماعات الهامة للجان المتخصصة خلال هذا الملتقى ممّا يُتيح تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في المجال الهندسي، مشيرةً إلى أن الملتقى الهندسي الخليجي بات يمثل حدثاً استثنائياً ذا أبعاد مهمة على الصعيد المهني، فهو يربط المهندسين الخليجيين برابطة مهنية وثقافية مشتركة، ويُسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه مهنة الهندسة في دول الخليج، ويُساهم في الارتقاء بمستوى المهندس الخليجي وتطوير مهاراته، من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في المجال الهندسي، ويُعزّز الأخلاقيات المهنية والقيم العلمية المشتركة بين المهندسين الخليجيين.
وأضافت العلوي أن مؤتمر إدارة الطاقة والمعرض المصاحب والذي سيعقد خلال الملتقى الهندسي الخليجي سيستضيف مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة والطاقة والصناعة لطرح ومناقشة قضايا هندسية تعني بمجال تحوّل الطاقة والتحديات التي يواجهها هذا المجال للوصول إلى استخدام أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات والتصاميم الحديثة للتعامل مع تلك التحديات من خلال الحوار الجاد حول التحديات المعقدة والفرص الواسعة التي تواجهنا في رحلتنا نحو التحول إلى الطاقة المستدامة والذي يشارك فيه نخبةٌ من المهندسين وقادة الصناعة وصنّاع السياسات من منطقة الخليج وخارجها، والذين سيشاركون رؤاهم في جلسات المؤتمر التي تناقش تحديات الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي والقدرة على تحمل التكاليف والتوافر والاستدامة، واستراتيجيات وتنظيم تحول الطاقة، وتقنيات الطاقة والابتكار، والفرص والعوائق في مجال التحول في الطاقة، ومشاريع تحول الطاقة، وكفاءة الطاقة.
وأشارت العلوي إلى أن الملتقى الهندسي الخليجي السادس والعشرين سيشهد الإعلان عن الفائزين بجائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز وتكريمهم في حفل افتتاح الملتقى في 11 فبراير القادم، وذلك بعد أن استكملت هيئة تحكيم الجائزة المشكّلة من عدد من الخبراء في هذا المجال تقييم كافة الترشيحات المقدمة وذلك وفق المعايير الدولية المعتمدة في حقل الجوائز الهندسية، مضيفةً أن المنافسة على جائزة الملتقى تمّت وفق عدد من المحاور المعتمدة لهذه الدورة من الاتحاد الهندسي الخليجي، كما سيتم تكريم روّاد العمل الهندسي الخليجي، إذ جرت العادة في الملتقيات الهندسية الخليجية أن يتم ترشيح مهندسين إثنين من كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد وأربعة مهندسين من الدولة المضيفة للملتقى.
كلمات دالة
MENAFN22012025000055011008ID1109119805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.