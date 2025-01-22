جمعية المهندسين البحرينية تنظم الملتقى الهندسي الخليجي 11 فبراير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحول‭ ‬الملتقى‭ ‬الهندسي‭ ‬الخليجي‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬الملتقى‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬حوار‭ ‬وتفاعل‭ ‬مثالية،‭ ‬حيث‭ ‬يتلاقى‭ ‬المهندسون‭ ‬الخليجيون‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬الست،‭ ‬لمناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬هندسي‭ ‬مهم‭ ‬يتم‭ ‬تحديده‭ ‬مسبقاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انعقاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الهامة‭ ‬للجان‭ ‬المتخصصة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬ممّا‭ ‬يُتيح‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬الهندسي‭ ‬الخليجي‭ ‬بات‭ ‬يمثل‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬ذا‭ ‬أبعاد‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المهني،‭ ‬فهو‭ ‬يربط‭ ‬المهندسين‭ ‬الخليجيين‭ ‬برابطة‭ ‬مهنية‭ ‬وثقافية‭ ‬مشتركة،‭ ‬ويُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬ويُساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬المهندس‭ ‬الخليجي‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراته،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي،‭ ‬ويُعزّز‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬المهنية‭ ‬والقيم‭ ‬العلمية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المهندسين‭ ‬الخليجيين‭.‬

وأضافت‭ ‬العلوي‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬إدارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬خلال‭ ‬الملتقى‭ ‬الهندسي‭ ‬الخليجي‭ ‬سيستضيف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬والطاقة‭ ‬والصناعة‭ ‬لطرح‭ ‬ومناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬هندسية‭ ‬تعني‭ ‬بمجال‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬والتقنيات‭ ‬والتصاميم‭ ‬الحديثة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬الجاد‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬المعقدة‭ ‬والفرص‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تواجهنا‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبةٌ‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬وقادة‭ ‬الصناعة‭ ‬وصنّاع‭ ‬السياسات‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬وخارجها،‭ ‬والذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬رؤاهم‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬تحديات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬والتوافر‭ ‬والاستدامة،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬وتنظيم‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬والابتكار،‭ ‬والفرص‭ ‬والعوائق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬الطاقة،‭ ‬ومشاريع‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة،‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭. ‬

وأشارت‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬الهندسي‭ ‬الخليجي‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬سيشهد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهندسي‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬وتكريمهم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الملتقى‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استكملت‭ ‬هيئة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة‭ ‬المشكّلة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تقييم‭ ‬كافة‭ ‬الترشيحات‭ ‬المقدمة‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬الجوائز‭ ‬الهندسية،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الملتقى‭ ‬تمّت‭ ‬وفق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المعتمدة‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهندسي‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬روّاد‭ ‬العمل‭ ‬الهندسي‭ ‬الخليجي،‭ ‬إذ‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬الملتقيات‭ ‬الهندسية‭ ‬الخليجية‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ترشيح‭ ‬مهندسين‭ ‬إثنين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأربعة‭ ‬مهندسين‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬للملتقى‭.‬

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