روميرو يعود لتدريبات توتنهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قدم‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬مهمة‭ ‬لأنجي‭ ‬بوستيكوجلو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬قبل‭ ‬رحلة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬هوفنهايم‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

ولعب‭ ‬روميرو‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬شهرين‭ ‬بسبب‭ ‬سبب‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬إصبع‭ ‬القدم‭ ‬والفخذ،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬افتقد‭ ‬فيها‭ ‬توتنهام‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬لاعبين‭ ‬رئيسيين‭.‬

تزايدت‭ ‬الضغوط‭ ‬الخارجية‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬بوستيكوجلو‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬2‭/‬3‭ ‬أمام‭ ‬إيفرتون‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬وبينما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬فإن‭ ‬رؤية‭ ‬روميرو‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬سترفع‭ ‬من‭ ‬معنويات‭ ‬الفريق‭ ‬المتأثر‭ ‬بالغيابات‭.‬