روميرو يعود لتدريبات توتنهام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): قدم كريستيان روميرو، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، دفعة معنوية مهمة لأنجي بوستيكوجلو، المدير الفني، بعد مشاركته في التدريب قبل رحلة الفريق إلى هوفنهايم اليوم الخميس.
ولعب روميرو مرة واحدة في آخر شهرين بسبب سبب مشاكل في إصبع القدم والفخذ، وذلك خلال فترة افتقد فيها توتنهام بشكل متكرر لاعبين رئيسيين.
تزايدت الضغوط الخارجية حول وضع بوستيكوجلو بعد الهزيمة 2/3 أمام إيفرتون يوم الأحد الماضي، وبينما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه لا يزال يحظى بدعم مجلس إدارة النادي، فإن رؤية روميرو قادرا على التدريب صباح الأربعاء سترفع من معنويات الفريق المتأثر بالغيابات.
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