خـلاف ((مـالي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): يتفاوض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرحيل عن ناديه الهلال السعودي، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين، بحسب ما أفاد مصدر في النادي وكالة فرانس برس أمس الأربعاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر هويته لأنه غير مخول الحديث للإعلام إن «نيمار يتفاوض مع الهلال للرحيل قبل نهاية عقده نهاية يونيو المقبل».
وأضاف «النادي لا يمانع رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين»، موضح أن «نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته» من دون أنّ يحدّد قيمته. وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، للهلال في أغسطس 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.
وقال المصدر «نيمار يفضل رحيله على سبيل الإعارة والنادي يريده رحيلا نهائيا للتحضير لجلب نجم آخر من الصف الأول».
وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته الى اللعب رفقة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، أصيب نيمار مجددا بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع نوفمبر الماضي حيث أعلن النادي غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.
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