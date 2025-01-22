خـلاف ((مـالي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتفاوض‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬للرحيل‭ ‬عن‭ ‬ناديه‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬لكن‭ ‬التفاصيل‭ ‬المالية‭ ‬تبقى‭ ‬حجر‭ ‬عثرة‭ ‬في‭ ‬الانفصال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬هويته‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬مخول‭ ‬الحديث‭ ‬للإعلام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نيمار‭ ‬يتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬للرحيل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬لا‭ ‬يمانع‭ ‬رحيله‭ ‬والتفاصيل‭ ‬المادية‭ ‬فقط‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تعرقل‭ ‬انفصال‭ ‬الطرفين‮»‬،‭ ‬موضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نيمار‭ ‬يطالب‭ ‬بمبلغ‭ ‬مالي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مستحقاته‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أنّ‭ ‬يحدّد‭ ‬قيمته‭. ‬وانضم‭ ‬نيمار،‭ ‬الهدّاف‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬وأغلى‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬لموسمين‭ ‬قُدّرت‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬وبراتب‭ ‬ضخم‭ ‬بالمبلغ‭ ‬نفسه‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬نيمار‭ ‬يفضل‭ ‬رحيله‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬والنادي‭ ‬يريده‭ ‬رحيلا‭ ‬نهائيا‭ ‬للتحضير‭ ‬لجلب‭ ‬نجم‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬وعودته‭ ‬الى‭ ‬اللعب‭ ‬رفقة‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬أصيب‭ ‬نيمار‭ ‬مجددا‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬غيابه‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭.‬