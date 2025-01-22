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وزير الخارجية السوري من دافوس: رفع العقوبات الدولية هو مفتاح استقرار سوريا

1/22/2025 3:11:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، إن رفع العقوبات الدولية هو "مفتاح استقرار" سوريا.
وأضاف الشيباني، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن سوريا تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
وبين أن لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني.

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