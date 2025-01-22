منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يزور غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، بعد زيارته لغزة، "عندما دخلت غزة هذا الصباح، شعرت بأمل كبير لرؤية الناس يعودون إلى أماكن سكناهم في القطاع".



وبين هادي في فيديو على منصة X، التابعة للأمم المتحدة، أنه لأول مرة منذ شهور، رأى الناس في الشوارع، وهم يبدأون في تنظيف الطرق ويحاولون إعادة بناء حياتهم.



وفي حين أقرّ بالمعاناة المستمرة، أشار هادي إلى رغبة العديد من من أهالي القطاع في العودة إلى العمل وإعادة البناء بدلاً من الاعتماد على المساعدات.