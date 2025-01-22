الاحتلال يستهدف منزلا غرب جنين بصواريخ محمولة على الكتف
التاريخ
1/22/2025 3:11:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن "قوات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ
محمولة على الكتف باتجاه منزل في بلدة برقين غرب جنين، تحصن داخله مجموعة من المقاومين".
وأضافت: المقاومون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويرفضون تسليم أنفسهم.
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