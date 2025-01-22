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الاحتلال يستهدف منزلا غرب جنين بصواريخ محمولة على الكتف

1/22/2025 3:11:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن "قوات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ محمولة على الكتف باتجاه منزل في بلدة برقين غرب جنين، تحصن داخله مجموعة من المقاومين".
وأضافت: المقاومون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويرفضون تسليم أنفسهم.

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