ولي العهد يلتقي رئيس الوفد البحريني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل البحريني.



وأعرب سمو ولي العهد، خلال لقاء عقد على هامش أعمال المنتدى المنعقد بمدينة دافوس في سويسرا، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مملكة البحرين الشقيقة.



وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والبرامج التدريبية التي تدعم الشباب وتزودهم بالمهارات التقنية والتكنولوجية لإعدادهم لسوق العمل.



كما تطرق اللقاء إلى المستجدات في المنطقة، إذ تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية.



وأشار سمو ولي العهد إلى التزام الأردن بدعم وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأردني في سويسرا نواف التل، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.