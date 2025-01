الملكية المغربية تستأنف شحن البضائع إلى البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو: أعلن قسم الشحن التابع للخطوط الملكية المغربية بدء عملياته في مطار جواروليوس بساو باولو. كما أعلن عن استئناف عمليات الشحن إلى مدينة تورونتو بكندا. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الملكية المغربية أعادت إطلاق رحلات الركاب إلى كلتا المدينتين في ديسمبر الماضي.

وفقاً لمعلومات صادرة عن إدارة الخطوط الملكية المغربية فإن الطائرات المحملة بالبضائع ستنطلق من مركزها في الدار البيضاء متجهة إلى ساو باولو أيام الإثنين والخميس والسبت، ورحلات العودة ستبرمج انطلاقاً من ساو باولو لتحط الرحال في المدينة المغربية أيام الثلاثاء والجمعة والأحد.

يؤكد السيد ياسين برادة، نائب رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية الملكية المغربية، أن البرازيل والمغرب تجمعهما شراكة تاريخية وأن الخدمات الجوية المتاحة بين الوجهتين تعزز التبادلات التجارية بينهما وتخلق فرصاً في غرب أفريقيا وتركيا والشرق الأوسط اعتماداً على الدار البيضاء كحلقة وصل. وأوضحت الشركة أن نقل البضائع سيتم باستخدام طائرات الركاب من نوع بوينغ 787 دريملاينر، مع إمكانية تلبية بعض الطلبات الخاصة بين الحين والآخر إذا استدعت الحاجة.

