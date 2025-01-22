الملكية المغربية تستأنف شحن البضائع إلى البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو: أعلن قسم الشحن التابع للخطوط الملكية المغربية بدء عملياته في مطار جواروليوس بساو باولو. كما أعلن عن استئناف عمليات الشحن إلى مدينة تورونتو بكندا. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الملكية المغربية أعادت إطلاق رحلات الركاب إلى كلتا المدينتين في ديسمبر الماضي.

وفقاً لمعلومات صادرة عن إدارة الخطوط الملكية المغربية فإن الطائرات المحملة بالبضائع ستنطلق من مركزها في الدار البيضاء متجهة إلى ساو باولو أيام الإثنين والخميس والسبت، ورحلات العودة ستبرمج انطلاقاً من ساو باولو لتحط الرحال في المدينة المغربية أيام الثلاثاء والجمعة والأحد.

يؤكد السيد ياسين برادة، نائب رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية الملكية المغربية، أن البرازيل والمغرب تجمعهما شراكة تاريخية وأن الخدمات الجوية المتاحة بين الوجهتين تعزز التبادلات التجارية بينهما وتخلق فرصاً في غرب أفريقيا وتركيا والشرق الأوسط اعتماداً على الدار البيضاء كحلقة وصل. وأوضحت الشركة أن نقل البضائع سيتم باستخدام طائرات الركاب من نوع بوينغ 787 دريملاينر، مع إمكانية تلبية بعض الطلبات الخاصة بين الحين والآخر إذا استدعت الحاجة.

*ترجمة معين رياض العيّا

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