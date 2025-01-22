شركة“علاقات” تكشف عن هويتها الجديدة لتعزيز ريادتها في قطاع العلاقات العامة والاتصال بالمنطقة

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة (علاقات) الرائدة في مجال العلاقات العامة والاتصال، عن إطلاق هويتها التجارية الجديدة؛ التي تجسِّد مسيرة نجاحها الممتدة على مدار أكثر من عقد، وترسم ملامح تطلعاتها المستقبلية؛ لتقديم حلولٍ اتصاليةٍ مبتكرةٍ تعزِّز من تأثير عملائها محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه الهوية الجديدة تماشيًا مع التطور الذي شهدته الشركة في تقديم خدماتها الاستشارية، وفي إطار التزامها بدعم رؤية السعودية 2030؛ التي أعادت صياغة ملامح مختلف القطاعات، بما فيها قطاع العلاقات العامة والاتصال، من خلال تعزيز الابتكار وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة (علاقات)، علي طالب علي، على هذا الإنجاز قائلًا:“إن الهوية الجديدة تعكس ما وصلت إليه (علاقات) من تطور ونُضج في تقديم خدمات العلاقات العامة، فقد تمكنَّا، خلال السنوات الماضية، من بناء سجلٍ متميزٍ جعلنا الشريك المفضل لمجموعة واسعة من القطاعات، واليوم، نُطلق هذه الهوية ونحن أكثر التزامًا بمواكبة تطورات السوق واحتياجات عملائنا”.

وأضاف:“نحن لا ننظر للهوية الجديدة كإعادة تصميم، بل كمرحلة استراتيجية جديدة تسلّط الضوء على رؤيتنا الديناميكية، مع الحفاظ على قيمنا الراسخة التي تشمل الابتكار، والشفافية، والاحترافية؛ فضلًا عن أنها تُمثل طموحنا للنمو والتوسع، ليس فقط في السوق السعودي، بل على المستوى الإقليمي والدولي”.

منذ تأسيسها في عام 2013، نجحت شركة علاقات في إحداث نقلة نوعية في صناعة العلاقات العامة والاتصال داخل المملكة العربية السعودية، حيث قدّمت خدمات استشارية متكاملة لعملاء من قطاعات تشمل: الترفيه، والثقافة، والصناعات التحويلية، والخدمات المصرفية، والسياحة، والتكنولوجيا، والطاقة، وغير ذلك.

واستطاعت الشركة تحقيق هذه النجاحات بفضل فريق عملٍ محترفٍ يدمج بين الخبرات المحلية وفهْمٍ دقيقٍ لأحدث متطلبات الصناعة العالمية، ما مكّنها من تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال مبتكرة قادرة على تحقيق الأثر المطلوب.

وتمثِّل الهوية الجديدة لشركة (علاقات) انعكاسًا لرؤيتها العصرية ونهجها الاستراتيجي، حيث تجمع بين الابتكار والمرونة لتلبية احتياجات السوق سريع التغير، حيث يأتي هذا التغيير كتأكيد على التزامها بتمكين الجهات المختلفة من تحقيق أهدافها الاتصالية عبر حلول استشارية دقيقة ومؤثرة.

ومع إطلاق هذه الهوية، تؤكد (علاقات) التزامها المستمر بدعم نمو قطاع العلاقات العامة في المملكة، وتعزيز مكانتها كشركة سعودية تقدم خدمات بمعايير عالمية، وتسعى من خلال هذه الخطوة، إلى التوسع محليًا وعالميًا، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الاحترافية في مختلف القطاعات.