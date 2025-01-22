طرق طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها بسهولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعتبر العناية بالأظافر وتطويلها من الجوانب المهمة في الحفاظ على الجمال الشخصي. إذا كنت ترغبين في الحصول على أظافر أطول وأقوى، يمكن اتباع بعض النصائح والإجراءات التي تساعد في تحقيق ذلك.



نصائح لتطويل الأظافر:

- التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل البيوتين (فيتامين H) يمكن أن يساعد في تعزيز نمو الأظافر. الأطعمة مثل المكسرات، البيض، والأسماك الدهنية غنية بالفيتامينات التي تدعم صحة الأظافر.

-ترطيب الأظافر واليدين: استخدام كريمات ترطيب خاصة بالأظافر أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في تقوية الأظافر وحمايتها من التكسر.

- استخدام طلاء الأظافر المقوي: طلاء الأظافر المقوي يحتوي على مواد تعزز صحة الأظافر، مما يجعلها أقل عرضة للتكسر أثناء نموها.

- تقليل التعرض للمواد الكيميائية: الابتعاد عن المنظفات أو المواد الكيميائية القاسية التي قد تؤثر على الأظافر سيساهم في الحفاظ على صحتها.

- العناية الجيدة بالأظافر: احرصي على قص الأظافر بلطف وعدم استخدام أدوات قاسية قد تسبب تكسرها. كما يُنصح بالقيام بعملية بوفينغ (التلميع) برفق لتحفيز الدورة الدموية في الأظافر.

- الحفاظ على أظافر نظيفة: نظافة الأظافر مهمة، حيث أن وجود الأوساخ أو البكتيريا تحت الأظافر قد يؤدي إلى ضعفها. استخدمي فرشاة صغيرة لتنظيف الأظافر بشكل منتظم.



وصفة طبيعية لتطويل الأظافر:

زيت الزيتون: يعتبر زيت الزيتون خيارًا ممتازًا لتقوية الأظافر، إذ يحتوي على خصائص مرطبة ومغذية. قومي بتدليك الأظافر بزيت الزيتون قبل النوم وارتدي قفازات قطنية للحفاظ على الرطوبة طوال الليل.

الثوم: الثوم يحتوي على مركبات تساعد في تقوية الأظافر وتحفيز نموها. يمكن فرك فص من الثوم الطازج على الأظافر أو غمر الأظافر في خليط من زيت الزيتون والثوم لبضعة دقائق يوميًا.

باتباع هذه الخطوات والاهتمام بالأظافر، يمكن الحصول على أظافر أطول وأقوى بشكل طبيعي وآمن.