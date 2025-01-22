أحدث صيحات قصات الشعر: ما الذي يناسب شكل وجهك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختيار قصة الشعر المثالية ليس أمرًا عشوائيًا، بل يجب أن يتناسب مع شكل وجهك لإبراز جمال ملامحك. مع تطور صيحات الشعر، هناك العديد من القصات التي يمكن أن تتناسب مع أشكال الوجوه المختلفة. إليكِ أبرز القصات التي تناسب كل شكل وجه:



1. الوجه البيضاوي: الوجه البيضاوي هو الشكل المثالي الذي يتناسب مع معظم قصات الشعر. إذا كنتِ من صاحبات هذا الوجه، يمكنكِ اختيار:

القصات المتدرجة: مثل البوب المتدرج أو الشعر الطويل مع أطراف مشطوفة.

الأنماط الملساء والمستقيمة: حيث يناسبك الشعر اللامع والمستقيم.



2. الوجه الدائري: إذا كان لديكِ وجه دائري، فاختاري قصات تساعد في تحديد ملامح وجهك وإعطائه مظهرًا أطول:

القصات المدرجة: مثل قصات الشعر ذات الطبقات التي تبدأ من أسفل الأذن.

الشعر الطويل والمستقيم: يمكن أن يساعد في إطالة الوجه ويعطي انطباعًا أطول وأكثر تحديدًا.



3. الوجه المربع: الوجه المربع يحتاج إلى قصات ناعمة لتليين خطوط الفك:

القصات المنسدلة: مثل الشعر الطويل مع تموجات أو بوب مائل قليلًا.

الشعر الكيرلي: يمكن أن يكون خيارًا رائعًا إذا كنتِ تحبين التموجات الناعمة.



4. الوجه القلبي: إذا كان وجهكِ مائلًا إلى الشكل القلبي مع جبهة عريضة وذقن ضيقة، يمكنكِ اختيار:

القصات الطويلة بتموجات: يمكن أن تساعد في إضافة حجم حول الذقن.

الطبقات الطويلة والمائلة: تعطي توازنًا بين الجبهة والذقن وتساعد في إبراز جمال الوجه.



5. الوجه المستطيل: الوجه المستطيل يحتاج إلى قصات تضيف حجمًا من الجوانب وتقلل من الطول:

القصات القصيرة والمتوسطة: مثل البوب المتوسط أو الكاريه.

الطبقات الواسعة: لتغطية الجوانب وإضافة كثافة للشعر.



اختاري القصة التي تناسب شكل وجهكِ وتزيد من جاذبيتك، ولا تنسي أن تغيرات بسيطة مثل التموجات أو الطبقات قد تضفي لمسة من التجديد والإشراقة على مظهركِ!