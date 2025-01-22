شاب يحرق والدته: حادثة صادمة تهز الشارع التونسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حادثة مروعة هزّت الشارع التونسي، أقدم شاب في العشرينات من عمره على سكب البنزين على والدته وإشعال النار فيها، ما أثار صدمة وغضباً واسعاً بين المواطنين في تونس .



ووفقاً للتقارير الصحفية، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في مدينة "قليبية"، حيث قام الشاب بسكب البنزين على والدته أثناء إعدادها وجبة العشاء في المطبخ. وقد تم استدعاء فرق الحماية المدنية التي نقلت الأم المصابة إلى المستشفى المحلي بعد تدخل الأجوار لإخماد النيران المشتعلة في ثيابها.



وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد من الأشخاص عن دوافع الجريمة، معربين عن استغرابهم وغضبهم تجاه تصرف الشاب. واصف البعض هذه الأفعال بأنها تمثل "عقوق الوالدين".



حتى الآن، لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الجاني، الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المختصة. كما يرجح البعض أن الشاب قد يكون قد تعاطى مواد مخدرة، فيما يتكهن آخرون أنه يعاني من اضطرابات نفسية.



تستمر التحقيقات لتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل البشع.

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