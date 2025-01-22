Wednesday, 22 January 2025 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاب يحرق والدته: حادثة صادمة تهز الشارع التونسي

1/22/2025 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حادثة مروعة هزّت الشارع التونسي، أقدم شاب في العشرينات من عمره على سكب البنزين على والدته وإشعال النار فيها، ما أثار صدمة وغضباً واسعاً بين المواطنين في تونس .


ووفقاً للتقارير الصحفية، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في مدينة "قليبية"، حيث قام الشاب بسكب البنزين على والدته أثناء إعدادها وجبة العشاء في المطبخ. وقد تم استدعاء فرق الحماية المدنية التي نقلت الأم المصابة إلى المستشفى المحلي بعد تدخل الأجوار لإخماد النيران المشتعلة في ثيابها.


وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد من الأشخاص عن دوافع الجريمة، معربين عن استغرابهم وغضبهم تجاه تصرف الشاب. واصف البعض هذه الأفعال بأنها تمثل "عقوق الوالدين".


حتى الآن، لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الجاني، الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المختصة. كما يرجح البعض أن الشاب قد يكون قد تعاطى مواد مخدرة، فيما يتكهن آخرون أنه يعاني من اضطرابات نفسية.


تستمر التحقيقات لتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل البشع.

24

MENAFN22012025000208011052ID1109117539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث