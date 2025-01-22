شاب يحرق والدته: حادثة صادمة تهز الشارع التونسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في حادثة مروعة هزّت الشارع التونسي، أقدم شاب في العشرينات من عمره على سكب البنزين على والدته وإشعال النار فيها، ما أثار صدمة وغضباً واسعاً بين المواطنين في تونس .
ووفقاً للتقارير الصحفية، وقع الحادث يوم أمس الثلاثاء في مدينة "قليبية"، حيث قام الشاب بسكب البنزين على والدته أثناء إعدادها وجبة العشاء في المطبخ. وقد تم استدعاء فرق الحماية المدنية التي نقلت الأم المصابة إلى المستشفى المحلي بعد تدخل الأجوار لإخماد النيران المشتعلة في ثيابها.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد من الأشخاص عن دوافع الجريمة، معربين عن استغرابهم وغضبهم تجاه تصرف الشاب. واصف البعض هذه الأفعال بأنها تمثل "عقوق الوالدين".
حتى الآن، لم تتضح الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، ولا يزال التحقيق مستمراً مع الجاني، الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المختصة. كما يرجح البعض أن الشاب قد يكون قد تعاطى مواد مخدرة، فيما يتكهن آخرون أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
تستمر التحقيقات لتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل البشع.
24
MENAFN22012025000208011052ID1109117539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.