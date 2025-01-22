مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ورئيس الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الدكتور إسماعيل الحنطي اليوم الأربعاء، في مديرية الأمن العام، الملحق الخاص بالتوعية والتثقيف الأمنيّ، ضمن مذكرة التفاهم القائمة بين الجانبين.



ويأتي هذا الملحق الخاص انطلاقًا من حرص مديرية الأمن العام على النهوض بدورها في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي والتواصل مع المجتمع بمؤسساته وأفراده كافة لا سيما الشباب، وفي ظل شراكتها الراسخة مع جامعة الحسين التقنية في هذا المجال، وبما يسهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية، وصقل الطلبة سلوكياً وتحصينهم أمنياً، ونشر الثقافة الأمنيّة بينهم في مجالات عدّة وعلى رأسها التوعية من آفة المخدرات، والتوعية المرورية والتوعية من مخاطر الجرائم، ومنها الجرائم الإلكترونية، والعنف المجتمعي، ومخاطر الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية.



وأكّد اللواء المعايطة أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من مبدأ التشاركية والتكامل مع مؤسسات الدولة، ومن أهمها المؤسسات العلمية والتربوية التي نستطيع من خلالها إتاحة المعرفة الأمنية، وتمكين المنخرطين بها من تقديم أدوارهم المهمة في عملية تعزيز الأمن والاستقرار، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، خاصة ما يتعلق بفئة الشباب التي نسعى إلى تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات الأمنية والمجتمعية اللازمة.