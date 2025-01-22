بورصة عمان تغلق على انخفاض
التاريخ
1/22/2025 8:13:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض نسبته 0.19 بالمئة الى مستوى النقطة 2624، حيث بلغت الأسهم 3.9 مليون سهم، بقيمة 5.7 مليون دينار، نتيجة عقد 1854 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 34 شركة أخرى.
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