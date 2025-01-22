تشييع جثمان الشهيد أحمد الشايب في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين -PNN- شيع أهالي بلدة برقين اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد أحمد الشايب إلى مثواه الأخير.
ونُقل جثمان الشهيد من مستشفى جنين الحكومي إلى منزل عائلته في بلدة برقين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، منددين بجريمة الاحتلال بقتل الشايب، وأدوا صلاة الجنازة على جثمانه قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.
وكان الشايب قد استُشهد بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه في واد برقين، حيث كان في سيارته برفقة ابنه وعائلة من بلدته برقين، خلال محاولتهم الخروج من مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابته وعدم تمكن الإسعاف من الوصول إليه واستشهاده.
واستُشهد منذ بدء العدوان، ظهر أمس، على جنين ١٠ مواطنين وأصيب أكثر من ٤٠.
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