تشييع جثمان الشهيد أحمد الشايب في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين -PNN- شيع أهالي بلدة برقين اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد أحمد الشايب إلى مثواه الأخير.

ونُقل جثمان الشهيد من جنين الحكومي إلى منزل عائلته في بلدة برقين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، منددين بجريمة الاحتلال بقتل الشايب، وأدوا صلاة الجنازة على جثمانه قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشايب قد استُشهد بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه في واد برقين، حيث كان في سيارته برفقة ابنه وعائلة من بلدته برقين، خلال محاولتهم الخروج من مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابته وعدم تمكن الإسعاف من الوصول إليه واستشهاده.

واستُشهد منذ بدء العدوان، ظهر أمس، على جنين ١٠ مواطنين وأصيب أكثر من ٤٠.